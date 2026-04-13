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影／陸宣布惠台10項措施 蔡明彥：不是透過政黨交流私相授受

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
針對國民黨主席鄭麗文訪陸「和平之旅」，中共中央台辦透過新華社等官媒宣布10項促進兩岸交流合作的政策措施，國安局長蔡明彥表示推動相關兩岸交流、經貿交往，不是透過政黨交流私相授受。記者許正宏／攝影
針對國民黨主席鄭麗文訪陸「和平之旅」，中共中央台辦透過新華社等官媒宣布10項促進兩岸交流合作的政策措施，國安局長蔡明彥表示推動相關兩岸交流、經貿交往，不是透過政黨交流私相授受。記者許正宏／攝影

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部副部長徐斯儉、海洋委員會副主委張忠龍等人報告「針對近期中國籍小型船隻非法侵入我國領海之偵搜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」，並請陸委會副主委梁文傑、交通部列席，並備質詢。

針對國民黨主席鄭麗文訪陸「和平之旅」，中共中央台辦透過新華社等官媒宣布10項促進兩岸交流合作的政策措施，國安局長蔡明彥於會前接受媒體聯訪時表示，這次中共與台灣在野黨的交流，大致可從三個層面來看其目的。首先在戰略層面，中共強調台海「和」與「戰」的主導權掌握在北京手中，是北京說了算，意在排除外力介入台海情勢，同時也操作在野黨對北京立場的呼應，藉此增加北京在後續「川習會」中處理涉台議題的籌碼。

針對中共12日宣布的10項惠台措施，內容包括開放台灣農漁產品輸入大陸、支持金門共用廈門新機場、全面恢復兩岸空中客運直航，以及推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點等。蔡明彥表示，因為要推動相關兩岸交流、經貿交往，主要還是要跟中央政府接觸，才可以做相關的評估規畫與推動，而不是透過政黨交流私相授受。

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