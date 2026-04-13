陸拋10項惠台措施 總統府：盼與我方政府做正式協商

國民黨主席鄭麗文赴陸返台最後一天，中國國台辦13日宣布惠台政策，國民黨也將成立工作小組跟窗口處理。對此，總統府發言人郭雅慧13日重申，希望回到既有管道上面，跟我方政府主管機關做正式協商，才是對於兩岸未來的發展能夠健康有序的前進，最好的方法。

郭雅慧表示，我方一向支持兩岸健康有序的交流，前提希望在國家安全、國民及產業利益上都要能夠兼顧。中國過去以來常態性把兩岸交流作為工具，在政治操作上關關停停、隨時調整也選擇性開放，這樣的做法，對於我國產業結構、農漁民造成一定程度的傷害。

郭雅慧指出，如果是真的有誠意要進行兩岸交流，希望回到既有管道上面，跟我方政府主管機關做正式協商。這才是對於兩岸未來的發展能夠健康有序的前進，最好的方法。

對於，美國外交委員會發出「川賴」照片慶祝《台灣關係法》47週年，郭雅慧說，這是非常關鍵的歷史一刻，謝謝社群上美國外交委員會做這樣的推文。台美關係堅若磐石，我方將持續在深化台美友誼上做更多努力，希望未來台美關係持續深化。