分析「鄭習會」目的 國安局：強調台海主導權

「中共舉行『鄭習會』是為了強調台海議題主導權、增加政治宣傳，並弱化非紅供應鏈！」國安局長蔡明彥13日備詢前受訪時被問到「鄭習會」與10項惠台措施看法時表示，推動兩岸交流與經貿往來，還是要跟中央政府談，且中共透過「區隔對待」盼針對特定縣市與產業，若由政府主導才能避免此風險。

增加對中國市場依賴

國安局長蔡明彥13日前往立法院備詢。會前被問到對國民黨主席鄭麗文訪中、「鄭習會」，還有10項惠台政策的看法時表示，中共跟台灣的在野黨的交往大概主要有3個目的，第一是強調台海的和跟戰是北京具有主導權，目的就在於排除外力來介入台海的情勢，同時也去操作在野黨對於北京立場的呼應，來增加北京後續在川習會中處理涉台議題的籌碼。

第二部分是在政治層面，中共不斷的去提倡「中華民族偉大復興」，以及兩岸的制度性和平，目的就是把台灣能夠引導到一中框架的政治設定；第三是在經濟上宣傳中共的「十五五規劃」，希望台商可以增加在對岸的投資，同時弱化台灣跟全球非紅供應鏈的合作，以惠台措施來增加台灣對於中國市場的依賴。

惠台政策區隔對待

蔡明彥強調，推動兩岸交流或經貿交往，還是要跟中央政府來做接觸，政府才可以評估規劃與推動相關交流，不應該透過與在野黨交流私相授受。他指出，每次到台灣要選舉的時候，就可以注意到中共都會提出惠台措施，不管是兩岸的觀光交流，還是農漁產品的採購，到了選舉時都會被提出來討論，

「中共在交流過程當中會區隔對待！」蔡明彥表示，惠台政策會集中在特定縣市、企業或個人，由政府來做兩岸交流的相關規劃，才能避免不必要的風險跟後遺症。記者質疑是否要所有惠台政策都要拒絕？蔡明彥僅回應說，政府相關單位都已經表達立場。

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