快訊

川普封鎖荷莫茲倒數10小時！紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

雙媽會！白沙屯媽祖到大甲鎮瀾宮 信徒狂喜喊「媽祖我愛你」

健康飲食也踩雷？58歲男腎功能加速惡化 燙青菜竟成元兇

聽新聞
0:00 / 0:00

分析「鄭習會」目的 國安局：強調台海主導權

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「中共舉行『鄭習會』是為了強調台海議題主導權、增加政治宣傳，並弱化非紅供應鏈！」國安局蔡明彥13日備詢前受訪時被問到「鄭習會」與10項惠台措施看法時表示，推動兩岸交流與經貿往來，還是要跟中央政府談，且中共透過「區隔對待」盼針對特定縣市與產業，若由政府主導才能避免此風險。

增加對中國市場依賴

國安局長蔡明彥13日前往立法院備詢。會前被問到對國民黨主席鄭麗文訪中、「鄭習會」，還有10項惠台政策的看法時表示，中共跟台灣的在野黨的交往大概主要有3個目的，第一是強調台海的和跟戰是北京具有主導權，目的就在於排除外力來介入台海的情勢，同時也去操作在野黨對於北京立場的呼應，來增加北京後續在川習會中處理涉台議題的籌碼。

第二部分是在政治層面，中共不斷的去提倡「中華民族偉大復興」，以及兩岸的制度性和平，目的就是把台灣能夠引導到一中框架的政治設定；第三是在經濟上宣傳中共的「十五五規劃」，希望台商可以增加在對岸的投資，同時弱化台灣跟全球非紅供應鏈的合作，以惠台措施來增加台灣對於中國市場的依賴。

惠台政策區隔對待

蔡明彥強調，推動兩岸交流或經貿交往，還是要跟中央政府來做接觸，政府才可以評估規劃與推動相關交流，不應該透過與在野黨交流私相授受。他指出，每次到台灣要選舉的時候，就可以注意到中共都會提出惠台措施，不管是兩岸的觀光交流，還是農漁產品的採購，到了選舉時都會被提出來討論，

「中共在交流過程當中會區隔對待！」蔡明彥表示，惠台政策會集中在特定縣市、企業或個人，由政府來做兩岸交流的相關規劃，才能避免不必要的風險跟後遺症。記者質疑是否要所有惠台政策都要拒絕？蔡明彥僅回應說，政府相關單位都已經表達立場。

【更多精采內容，詳見

鄭麗文 鄭習會 兩岸 大陸惠台措施 國安局 蔡明彥

延伸閱讀

鄭麗文訪陸...惠台措施應由中央主導 國安局：選前提出就是介選

陸委會批陸10項惠台措施：「國共政治交易」 籲恢復政府對話

北京拋10利多 陸委會：糖衣毒藥 凸顯「養套殺」本質

沈有忠：習鄭會內政化兩岸議題 籲對美釋正確訊號

相關新聞

勸執政黨不要與民意對幹 蕭旭岑：賴總統核能可轉彎為何不放棄台獨？

國民黨訪陸行程昨日結束，中共並公布惠台十項政策，後續效應持續引發討論，國民黨副主席蕭旭岑表示，賴政府若要用意識形態去卡，就是跟民眾作對、硬幹，其實賴清德總統連核能都能轉彎，代表很務實，那為何不放棄台獨的意識形態？賴總統有機會比前總統蔡英文做的更好。

大陸行最後一站 鄭麗文參觀小米汽車工廠會雷軍

國民黨主席鄭麗文訪陸行最後一站到小米汽車超級工廠參觀，小米集團董事長雷軍親自到場，並贈送鄭麗文一支小米手機；鄭麗文參訪過程中表示，自己家裡很多小米產品，因為她老公特別喜歡小米產品。

大陸開放滬、閩赴台自由行 業者：盼賴政府接起訊號 取消禁團令

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，經歷10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在今天上午宣布具體的10項兩岸善意措施，其中，陸方將推動恢復上海及福建居民赴台自由行及恢復兩岸直航；對此，我國旅遊業者表示，盼台灣政府接起陸方這次的訊號及善意，並取消禁團令，為台灣百姓做的實事，而不是一直在政治鬥爭。

陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客來台自由行

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。

影／引用開台先祖這句話 盧秀燕建議執政黨：勇於回應中國大陸善意

台中市長盧秀燕上午主持一項道路動工典禮致詞時，引述開台先祖吳沙所言「路如果通，子孫就會成功」的話，表示興建道路的重要。接著在受訪時，她再以吳沙的這句話表示，其實不是只有只交通，人與人為善，與鄰為善也可以讓我們的區域和平。她公開向民進黨政府「建議」，應該勇於回應中國大陸的善意。

鄭習會後「解禁」台灣農產 黃偉哲：政治問題比農業蟲害要嚴重

針對國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，國台辦釋出十大「惠台政策」，其中包含農產品解禁議題，對此，台南市長黃偉哲今受訪認為，對於能夠真正「惠台」、促進兩岸正常貿易政策，民眾大多會持正面態度，但「解鈴還須繫鈴人」，呼籲陸方展現更多實質誠意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。