梁文傑：陸十項「惠台」措施 遠不及中共自己所獲好處

「鄭習會」後中共宣布十項惠台措施，引發正反看法。陸委會副主委梁文傑今天在立法院表示，這十項措施對中共本身的好處，遠大於對台灣的好處。梁文傑也附和民進黨立委王定宇的話，認為十項措施對台灣「弊大於利」。

王定宇在外交國防委員會質詢時表示，這次的十項措施，與以往對岸公布的「惠台」其實都很像，但中方設立政治前提，迴避台灣的民選政府參與，而想要透過在野黨，扶植在台灣的附庸。

梁文傑回答：這次中共公布「惠台政策」，就對台統戰效果、國際宣傳效果、對美中台關係的影響、對美國軍售台灣的影響，他們所獲得的宣傳利益，都遠大於十項措施的效果。

梁文傑說，十項措施的內容，以往多數曾經提過，只有遠洋漁船部分是新的，「這部分我們還在研究」。王定宇說，總之對台灣是弊大於利？梁文傑立刻表示：沒有錯。

梁文傑進一步解釋，大陸人民赴台自由行與團體行，都是過去曾有協議的一部分，但是2019時對方片面斷掉。要重新開放的方法，自由行與團體行是一樣，都要先由「小兩會」先會談敲定。我方先前就曾呼籲，啟動小兩會協商恢復團體行，對方全無回應，導致團體行一直卡住。現在對方又說宣布開放自由行，狀況一樣。另外如兩三個月前，對方就宣布開放上海居民到金馬小三通旅遊，但是至今沒有具體措施，上海市或福建省的公安局，都沒有宣布可以辦理旅遊簽證（大通證）。王定宇說，就是口頭說開放，行為上不處理，口惠而實不至？梁文傑表示同意。