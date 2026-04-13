快訊

川普封鎖荷莫茲倒數10小時！紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

雙媽會！白沙屯媽祖到大甲鎮瀾宮 信徒狂喜喊「媽祖我愛你」

健康飲食也踩雷？58歲男腎功能加速惡化 燙青菜竟成元兇

聽新聞
0:00 / 0:00

梁文傑：陸十項「惠台」措施 遠不及中共自己所獲好處

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑，13日在立院外交國防委員會答覆立委王定宇質詢時說，中共十項惠台措施，真正受益者是自己。圖／擷自立院議事直播
陸委會副主委梁文傑，13日在立院外交國防委員會答覆立委王定宇質詢時說，中共十項惠台措施，真正受益者是自己。圖／擷自立院議事直播

鄭習會」後中共宣布十項惠台措施，引發正反看法。陸委會副主委梁文傑今天在立法院表示，這十項措施對中共本身的好處，遠大於對台灣的好處。梁文傑也附和民進黨立委王定宇的話，認為十項措施對台灣「弊大於利」。

王定宇在外交國防委員會質詢時表示，這次的十項措施，與以往對岸公布的「惠台」其實都很像，但中方設立政治前提，迴避台灣的民選政府參與，而想要透過在野黨，扶植在台灣的附庸。

梁文傑回答：這次中共公布「惠台政策」，就對台統戰效果、國際宣傳效果、對美中台關係的影響、對美國軍售台灣的影響，他們所獲得的宣傳利益，都遠大於十項措施的效果。

梁文傑說，十項措施的內容，以往多數曾經提過，只有遠洋漁船部分是新的，「這部分我們還在研究」。王定宇說，總之對台灣是弊大於利？梁文傑立刻表示：沒有錯。

梁文傑進一步解釋，大陸人民赴台自由行與團體行，都是過去曾有協議的一部分，但是2019時對方片面斷掉。要重新開放的方法，自由行與團體行是一樣，都要先由「小兩會」先會談敲定。我方先前就曾呼籲，啟動小兩會協商恢復團體行，對方全無回應，導致團體行一直卡住。現在對方又說宣布開放自由行，狀況一樣。另外如兩三個月前，對方就宣布開放上海居民到金馬小三通旅遊，但是至今沒有具體措施，上海市或福建省的公安局，都沒有宣布可以辦理旅遊簽證（大通證）。王定宇說，就是口頭說開放，行為上不處理，口惠而實不至？梁文傑表示同意。

鄭麗文 鄭習會 梁文傑 陸委會 大陸惠台措施 美中台

延伸閱讀

陸提金門共用廈門新機場 陸委會：需進一步研究

鄭習會後端出十項利多 大陸恢復滬、閩來台自由行

陸宣布對台10項政策 總統府：不應淪為特定政黨政治交易的籌碼

大陸開放滬、閩赴台自由行 業者：盼賴政府接起訊號 取消禁團令

相關新聞

勸執政黨不要與民意對幹 蕭旭岑：賴總統核能可轉彎為何不放棄台獨？

國民黨訪陸行程昨日結束，中共並公布惠台十項政策，後續效應持續引發討論，國民黨副主席蕭旭岑表示，賴政府若要用意識形態去卡，就是跟民眾作對、硬幹，其實賴清德總統連核能都能轉彎，代表很務實，那為何不放棄台獨的意識形態？賴總統有機會比前總統蔡英文做的更好。

大陸行最後一站 鄭麗文參觀小米汽車工廠會雷軍

國民黨主席鄭麗文訪陸行最後一站到小米汽車超級工廠參觀，小米集團董事長雷軍親自到場，並贈送鄭麗文一支小米手機；鄭麗文參訪過程中表示，自己家裡很多小米產品，因為她老公特別喜歡小米產品。

大陸開放滬、閩赴台自由行 業者：盼賴政府接起訊號 取消禁團令

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，經歷10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在今天上午宣布具體的10項兩岸善意措施，其中，陸方將推動恢復上海及福建居民赴台自由行及恢復兩岸直航；對此，我國旅遊業者表示，盼台灣政府接起陸方這次的訊號及善意，並取消禁團令，為台灣百姓做的實事，而不是一直在政治鬥爭。

陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客來台自由行

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。

影／引用開台先祖這句話 盧秀燕建議執政黨：勇於回應中國大陸善意

台中市長盧秀燕上午主持一項道路動工典禮致詞時，引述開台先祖吳沙所言「路如果通，子孫就會成功」的話，表示興建道路的重要。接著在受訪時，她再以吳沙的這句話表示，其實不是只有只交通，人與人為善，與鄰為善也可以讓我們的區域和平。她公開向民進黨政府「建議」，應該勇於回應中國大陸的善意。

鄭習會後「解禁」台灣農產 黃偉哲：政治問題比農業蟲害要嚴重

針對國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，國台辦釋出十大「惠台政策」，其中包含農產品解禁議題，對此，台南市長黃偉哲今受訪認為，對於能夠真正「惠台」、促進兩岸正常貿易政策，民眾大多會持正面態度，但「解鈴還須繫鈴人」，呼籲陸方展現更多實質誠意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。