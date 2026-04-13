國民黨將成立專組對接陸10項措施 府：政治操作傷害產業

「鄭習會」落幕後，大陸國台辦昨宣布十項對台措施。總統府發言人郭雅慧今天表示，中國常態性地把兩岸交流作為工具、政治操作，「關關停停、選擇性開放」，對我國產業結構、農漁民等造成傷害；若中方真有誠意進行兩岸交流，希望回到既有管道，與我政府主管機關協商。

中共方面昨宣布十項對台措施，包含推動恢復上海及福建民眾來台自由行、支持盡快恢復烏魯木齊等兩岸航點；另將為台灣農漁產品輸入大陸提供便利；允許引進台灣電視劇、紀錄片等。國民黨主席鄭麗文昨表示，已指示副主席盡快針對此事組成工作小組，完成落實的工作，及跟對岸對接的窗口。

郭雅慧表示，「政府一向支持兩岸能夠健康有序的交流」，但前提是希望能兼顧國家安全、國民及產業利益。中國從過去以來，常態性地把兩岸交流作為工具、政治操作，「關關停停、隨時調整也選擇性的開放」，樣的做法對於我國的產業結構、農漁民造成一定程度的傷害。

郭雅慧強調，如果真的很有誠意要進行兩岸交流，「我們希望回到既有的管道上」，跟我方政府主管機關做正式的交流及溝通進行協商，這才是對兩岸未來發展，能健康有序前進的最好方法。