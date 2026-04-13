快訊

2026白沙屯媽祖現在在哪裡？看粉紅超跑GPS定位、進香直播 手機也能追

民眾黨中評會今討論李貞秀案 黃國昌表態：李未達到不分區立委標準

2026亞洲最富有20大家族出爐！台灣蔡家上榜 「1.09兆資產」奪第六

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨將成立專組對接陸10項措施 府：政治操作傷害產業

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
總統府發言人郭雅慧今天表示，中國常態性地把兩岸交流作為工具、政治操作，「關關停停、選擇性開放」，對我國產業結構、農漁民等造成傷害。記者周佑政／攝影
總統府發言人郭雅慧今天表示，中國常態性地把兩岸交流作為工具、政治操作，「關關停停、選擇性開放」，對我國產業結構、農漁民等造成傷害。記者周佑政／攝影

鄭習會」落幕後，大陸國台辦昨宣布十項對台措施。總統府發言人郭雅慧今天表示，中國常態性地把兩岸交流作為工具、政治操作，「關關停停、選擇性開放」，對我國產業結構、農漁民等造成傷害；若中方真有誠意進行兩岸交流，希望回到既有管道，與我政府主管機關協商。

中共方面昨宣布十項對台措施，包含推動恢復上海福建民眾來台自由行、支持盡快恢復烏魯木齊等兩岸航點；另將為台灣農漁產品輸入大陸提供便利；允許引進台灣電視劇、紀錄片等。國民黨主席鄭麗文昨表示，已指示副主席盡快針對此事組成工作小組，完成落實的工作，及跟對岸對接的窗口。

郭雅慧表示，「政府一向支持兩岸能夠健康有序的交流」，但前提是希望能兼顧國家安全、國民及產業利益。中國從過去以來，常態性地把兩岸交流作為工具、政治操作，「關關停停、隨時調整也選擇性的開放」，樣的做法對於我國的產業結構、農漁民造成一定程度的傷害。

郭雅慧強調，如果真的很有誠意要進行兩岸交流，「我們希望回到既有的管道上」，跟我方政府主管機關做正式的交流及溝通進行協商，這才是對兩岸未來發展，能健康有序前進的最好方法。

鄭麗文 鄭習會 大陸惠台措施 兩岸 福建 上海

延伸閱讀

鄭習會後端出十項利多 大陸恢復滬、閩來台自由行

中共宣布十項對台措施 陸委會：須協商才具效力

陸宣布對台10政策 將推動兩岸直航正常化

大陸10對台措施 府院齊批：兩岸經貿武器化

相關新聞

勸執政黨不要與民意對幹 蕭旭岑：賴總統核能可轉彎為何不放棄台獨？

國民黨訪陸行程昨日結束，中共並公布惠台十項政策，後續效應持續引發討論，國民黨副主席蕭旭岑表示，賴政府若要用意識形態去卡，就是跟民眾作對、硬幹，其實賴清德總統連核能都能轉彎，代表很務實，那為何不放棄台獨的意識形態？賴總統有機會比前總統蔡英文做的更好。

大陸行最後一站 鄭麗文參觀小米汽車工廠會雷軍

國民黨主席鄭麗文訪陸行最後一站到小米汽車超級工廠參觀，小米集團董事長雷軍親自到場，並贈送鄭麗文一支小米手機；鄭麗文參訪過程中表示，自己家裡很多小米產品，因為她老公特別喜歡小米產品。

觀光業籲賴政府苦民所苦 別關兩岸交流大門

中國大陸宣布推動恢復上海及福建居民赴台自由行等措施，台灣旅遊、觀光產業界高度期待，認為這是兩岸重啟互動的契機，籲中央放下成見，接起陸方的善意，取消禁團令，為台灣百姓做的實事，而不是一直在政治鬥爭。日月潭業者直言關鍵在賴政府，盼賴清德總統「苦民所苦」。

大陸開放滬、閩赴台自由行 業者：盼賴政府接起訊號 取消禁團令

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，經歷10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在今天上午宣布具體的10項兩岸善意措施，其中，陸方將推動恢復上海及福建居民赴台自由行及恢復兩岸直航；對此，我國旅遊業者表示，盼台灣政府接起陸方這次的訊號及善意，並取消禁團令，為台灣百姓做的實事，而不是一直在政治鬥爭。

陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客來台自由行

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於12日劃上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。

陸拋惠台措施 侯友宜：領導人要以人民利益為最優先考量

中國大陸宣布10項惠台措施。新北市長侯友宜今天出席三鶯線三峽站捷運開發案開工祈福典禮受訪表示，兩岸之間彼此一定要在尊嚴、對等底下啟動交流，兩岸之間的領導人一定要以避戰為責任，和平是最大的目的，交流就是要溝通，盡量減少衝突，以人民的利益為最大優先的考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。