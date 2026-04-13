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中宣布惠台10政策 推動直航正常化 恢復上海及福建來台自由行

世界日報／ 特派記者廖士鋒鄭媁／綜合報導
國民黨主席鄭麗文（中）12日從中國搭機返台，她表示這次國民黨踏出了成功的第一步，希望各界能接收到和平紅利。圖為鄭麗文見到國民黨立院黨團總召傅崐萁等立委接機，開心揮舞雙手。(記者黃仲明／攝影)
國民黨主席鄭麗文（中）12日從中國搭機返台，她表示這次國民黨踏出了成功的第一步，希望各界能接收到和平紅利。圖為鄭麗文見到國民黨立院黨團總召傅崐萁等立委接機，開心揮舞雙手。(記者黃仲明／攝影)

國民黨主席鄭麗文12日結束訪問中國行程，下午返抵台灣。中共方面當天上午即宣布十項對台措施，包含推動恢復上海及福建民眾來台自由行、支持盡快恢復烏魯木齊等兩岸航點；另將為台灣農漁產品輸入中國提供便利；允許引進台灣電視劇、紀錄片等。

12日上午10時，中共中台辦透過新華社「受權宣布」十項「促進兩岸交流合作政策措施」。

在交流方面，將探索建立「國共兩黨常態化溝通機制」，積極推動兩岸交流交往交融。並建立「國共兩黨青年雙向交流機制化平台」，定期舉辦兩岸青年交流活動，中國有關單位每年邀請台灣20個青年團組到中國交流參訪。

在觀光與直航方面，將推動恢復上海市及福建省居民赴台灣自由行試點，還將推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。

在農漁產品與食品貿易上，將建立溝通機制，為符合標準的台灣農漁產品輸入中國提供便利與拓展銷售管道。此外將研究建設服務台灣遠洋漁船靠泊和漁獲物上岸的碼頭、泊位，為台船自捕漁獲在中銷售提供便利，還將為台灣食品生產企業在中註冊和台灣食品輸中提供便利。並支持台灣中小微企業開拓中國市場。

文化交流方面，將允許引進導向正確的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在中播出。台灣業者可以多種方式參與中國微短劇創作。

宋濤送機：後會有期

鄭麗文12日午後自北京機場搭機返台，中共中台辦主任宋濤等官員送行。鄭麗文與宋濤在停機坪道別時說了不少話，她對宋濤表示感謝，宋濤也給予祝福並說「保持聯繫，後會有期」。

鄭麗文一行當天下午4時53分搭乘中國國際航空航班抵達桃園機場，國民黨立院黨團總召傅崐萁率立委接機。鄭麗文表示，如同她在鄭習會所說，事情要一件一件做，路要一步一步走，這次中國國民黨踏出了成功的第一步，後面還有99步的路要走。

她表示非常感謝中共中台辦宣布十項對台利多政策，她立刻指示副主席要盡快針對此事組成工作小組，完成接下來落實工作，以及跟對岸對接的窗口。在這十項政策裡，可受惠到的包括台灣青年、農漁業、遠洋漁業、觀光旅遊業，還有微型產業等，都可透過具體措施直接受惠。希望大家接受到兩岸和平發展紅利，這是他們最大的願望，就是改善人民生活。中國國民黨一定會加倍努力，帶給大家和平美好願景。

台總統府、行政院當天回應，兩岸任何開放措施，都涉及政府公權力與制度管理，任何交流安排都不應附帶政治前提，更不應淪為特定政黨政治操作或交易籌碼；中共把交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法，若真有意推動相關措施，應透過既有溝通聯繫管道，與台方政府主管機關展開協商。

中國10項對台措施
中國10項對台措施

鄭麗文 鄭習會

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