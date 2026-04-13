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中宣布10項對台措施 台府院齊批：兩岸經貿「武器化」

世界日報／ 記者周佑政黃婉婷張鈺琪／綜合報導

中共宣布十項對台措施，台北國安人士12日表示，十項措施幾乎都是自2005年以來，北京陸續「時而開放、時而取消」的項目，台灣民眾早已冷暖自知；但必須注意的是，這是中方首度將經濟措施生效條件綁定政治表態，形同「經濟脅迫的公開制度化」，朝野都須審慎因應。

台北總統府、行政院12日同步回應，總統府發言人郭雅慧說，中國常將兩岸交流工具化、武器化，各項措施帶有高度不確定性，時開、時斷，多年來對台灣產業、農漁民帶來難以估計的傷害；這次公布的十項措施，毫無遵循市場機制及國際規範，且一如過去不循既有管道與台方洽商，此次中國是否又把兩岸事務故技重施為經濟脅迫？

行政院發言人李慧芝說，過去經驗一再顯示，中共具有高度不確定性與選擇性的做法，例如隨時調整或中斷開放，或僅針對特定對象進行差別待遇，只是把交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法；所有涉及政府的公權力項目，應透過雙方政府就既有機制進行協商，且不附帶任何政治前提。

陸委會：協商才具效力

陸委會表示，北京繞過民選政府將兩岸關係「國共化」，所謂鄭習會及十項措施，只是國共雙方政治交易。北京各項「經貿讓利」常以各種莫須有理由片面撤銷或停止，造成台灣農漁民和產業莫大損失，只是包裝為「大禮包」的糖衣毒藥。

對於兩岸客運直航正常化、金馬通水、通電、通氣、通橋及支持金門共用廈門新機場等，陸委會表示，所有涉及國家安全與公權力事務，北京不應以各種政治理由迴避與台方協商；這類涉及跨國境基礎建設、飛航安全、通關檢疫及人員往來的事務，牽涉核心國家安全與政府公權力行使，必須有政府主管機關評估、參與及協商。

民進黨發言人李坤城說，中共把兩岸交流當作統戰籌碼與施壓武器，對台灣毫無善意可言，更想藉此分化台灣、影響年底選舉，與其繼續利用統戰脅迫，不如正視中華民國台灣存在，早日與台灣民選合法的執政黨政府對話，才是真正的善意。

鄭麗文 鄭習會

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