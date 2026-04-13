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鄭麗文訪陸成果 藍綠參選人攻防

聯合報／ 地方社會中心／連線報導

國民黨主席鄭麗文訪陸開啟「和平之旅」，中共中央台辦昨宣布十項兩岸善意措施，包含農產品加強交流等，雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等均樂觀其成。張麗善說，若農漁產品有機會輸出到大陸，是一大利多，也是強心劑，有助拓展銷售通路。綠營首長則是態度保守，指中國是政治性干預極強的不穩定市場。

「十項惠台措施」包括支持金門共用廈門祥安機場。金門縣副縣長李文良說，只要有利於金門民生與經濟發展，縣府均樂見其成，但機場屬於中央管轄範疇，須由中央評估。連江縣長王忠銘也表示，若有助地方發展，縣府均持正面看法，並期待兩岸政府攜手合作，促進地方福祉。

張麗善說，中國大陸是全球最大消費市場，兩岸農產交流原本穩定，近年隨兩岸關係矛盾和國際情勢趨於緊張，大陸市場幾乎中斷，對農漁民造成不小衝擊。

「遠征不如近鄰。」張麗善說，相較於東京、新加坡或杜拜等市場，若能在距離較近、規模龐大的市場建立穩定通路，更具效益，也讓農民吃下定心丸。

她特別提到鰻魚和台灣鯛，若能出口至對岸，對漁民生計會帶來實質幫助，縣府將扮演重要檢疫角色，提升通關能力，拓展外銷版圖。

相較藍營首長樂觀其成，民進黨籍嘉義縣長翁章梁說，大陸市場是政治性干預極強的不穩定市場，縣府採取穩健策略，維持現有國際市場份額，持續審慎觀察中方各項措施執行情況與穩定性。

陸方宣布十項兩岸善意措施，也成為藍綠縣市長參選人的攻防焦點。國民黨台南市長參選人、立委謝龍介說，鄭習會獲國際正面評價，兩岸對話展現溫和善意，有助推進和平，相信中間選民可感受到和平有機會被實現。

「對話總比對抗好。」國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩說，民進黨處理不了兩岸關係就先抹紅別人，拿不出辦法就把交流講成危險。她也期待陸方提出的政策應不受政治因素影響，必須長期穩定，而非短期效益，兩岸的交流合作才能走得長遠。

民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃則表示，要「小心包著糖衣的毒藥」；尋求連任的屏東縣長周春米說，大陸在這時間點宣布對台十項措施，很明顯是政治因素做的決定；這種「今天給、明天禁」的風險，屏東多年來首當其衝，鳳梨、芒果、午仔魚、石斑與蓮霧都遭陸方各種因素掣肘，陸方的宣布，片面上示好，但政治影響還是很大，農漁民只有把品質做好就可行銷全世界。

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆表示，他支持兩岸對等、健康、穩定的交流，但交流不是交換，不該有條件或前提。

鄭麗文 鄭習會

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