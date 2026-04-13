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觀察站／鄭麗文帶回和平紅利 北京「可控讓利」

聯合報／ 本報記者鄭媁

國民黨主席鄭麗文「二○二六和平之旅」昨落幕，這是近年來台灣在野黨領袖對北京最具象徵意義的一次接觸。中共中央台辦主任宋濤公布十項對台措施，內容涵蓋推動各產業，這份清單呼應鄭麗文行前所預告，為各行業帶來春暖花開的紅利。然而，問題的核心在於，這些利多能否落實。

就訪問成果而言，鄭麗文從中山陵以台灣史連結的非典型論述演說、訪洋山港稱「天空飛的該是鳥不是飛彈」，向中共總書記習近平提兩岸和平制度化，伴隨十項對台措施，無疑為這場和平之旅增添難以忽略的實質重量。

習近平選擇在川習會前與鄭麗文進行黨對黨會晤，從北京的高規格接待觀察，本身已傳遞多重信號。但信號的存在，並不等同於立場的鬆動，北京在台灣問題上的核心框架並未改變，反對台獨的底線亦再次被重申。

顯然，這十項措施，更接近是在既有政治分歧下的「可控讓利」，而非兩岸關係的結構性轉變。也無怪乎台灣各方反應涇渭分明。

鄭麗文訪陸行雖然風光，但挑戰才正要開始；兩岸互動究竟是務實接觸可換取實質利益，還是北京的讓利本質上是選擇性工具、服務於更長遠的政治目的？都有待時間檢驗。

不過，對鄭麗文而言，不論外界評價如何，此行已強化其兩岸「溝通代理人」的形象定位。在兩岸官方管道長期冰封下，鄭麗文得以代表國民黨維持一條非正式的對話線，對年底、乃至於全國選舉的論述布局，勢必具有一定價值，但如何在務實溝通與對北京靠攏之間拿捏分寸，必須承受的社會輿論壓力都不會輕鬆。

鄭麗文緊接而來的訪美行，能否順利，有幾個面向值得觀察。首先是接觸層級，當前美國行政機構歷經大規模人事調整，鄭能否接觸到真正影響對台政策走向的核心官員，是衡量此行實質影響力的關鍵指標。

其次，是訊息的對稱性。北京與華府對同一段行程各有詮釋框架，鄭麗文如何清晰且一致地表述國民黨立場，真正落實「美中並進」的路線，也考驗她的論述。

鄭麗文的訪陸行已經打開一扇門。十項措施能否兌現、訪美行能否成功，將共同決定這扇門究竟通向哪裡。

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