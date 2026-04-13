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卡在九二共識？張榮恭：只要政府宣布開放 就可共同促進

聯合報／ 特派記者鄭媁廖士鋒／北京報導
國民黨主席鄭麗文（右三）訪陸行最後一站，昨天上午到小米汽車超級工廠參觀。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文（右三）訪陸行最後一站，昨天上午到小米汽車超級工廠參觀。圖／國民黨提供

陸方昨宣布十項對台措施，國民黨副主席張榮恭表示，這可以說是大陸方面託國民黨主席鄭麗文的手，送給台灣民眾的禮物，展現了善意和誠意，對台灣完全是利多，符合台灣各界期待。他也希望台灣的政府能積極地回應，特別是為台灣自己的民眾提供方便。

中共中台辦主任宋濤昨宣布對台十項措施，張榮恭昨在小米汽車超級工廠受訪表示，猶如二○○五年國民黨前主席連戰結束「和平之旅」時，陸方宣布三項對台利多措施（開放陸客遊台、十多項農產品免稅、贈送一對大熊貓）一樣，此次宋濤的宣布，是對「鄭習會」所開創的兩岸新局立即性、建設性落實，是在了解台灣各界需求後的回應，體現了對鄭麗文推進兩岸良性互動的成果；國民黨對此深表感謝，期盼後續經由兩岸有關方面共同推進落實。

張榮恭指出，鄭麗文日前表示欣然接受中共中央與總書記習近平邀訪時，即提出此行目的是「為台海開太平，為民生增福祉」；鄭習會上，習近平四點意見中強調，在兩岸關係上「增進民生福祉」。可見兩黨領導人對民生福祉一致重視，並落實在宋濤的宣布中。

張榮恭表示，鄭麗文訪陸前，國民黨持續向中共反映台灣各界對兩岸交流合作的期盼，這本來就是建立已達廿一年的國共兩黨溝通平台的義務，且事實上，中央台辦長期以來都在關注台灣各界呼聲，台灣許多行業也持續向陸方反映他們所需。

媒體追問，若賴政府繼續不承認九二共識，旅遊、農產品等議題是否就沒談判空間？張榮恭則回應：「實際上很多事情只要宣布開放了，他就可以共同來促進。」

張榮恭說，如果民進黨政府仍扺制大陸的有關措施，甚至再用所謂「中共的認知作戰、統戰宣傳」等政治語言，來抹黑抹紅兩岸互利、尤其對台有利的交流合作事項，就是與台灣民眾利益作對，各界必將嚴正評判。

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