新聞眼／陸呼應和平興台 綠陷既要又要困境

國民黨主席鄭麗文人還沒離開中國大陸，北京公布洋洋灑灑十項對台新措施，主要用意是，過去十年由於兩岸冰封所外溢的民生經濟惡果，北京藉這次鄭習會和平搭橋，讓兩岸交流紅利回歸正軌，以具體行動積極呼應國民黨的「和平興台」論，以此與民進黨高唱的「抗中保台」論，直球對決。

細看中共中台辦昨日發布的十項措施全文，稱得上「政治詞彙」的就是堅持九二共識、反對台獨，勉強再算上「兩岸一家親」，其餘部分幾乎可謂高度精準對應兩岸經濟民生和交流的具體需求，這也印證鄭麗文轉述習近平在會談時承諾，「樁樁件件都可以全面積極地研究、配合與促成」。

對台新措施聚焦經濟民生，釋出和平交流紅利，除了是對鄭麗文和國民黨推動兩岸和平的積極回應，其實也是在向台灣民眾釋出訊號，兩岸只要有政治互信和基礎，完全可以坐下來談，兩岸關係可以走出一條不同於過去十年戰雲陰霾揮之難去的新路。

這十項措施分別對應兩岸交流需求和各產業拓展市場期待，台灣業者最有發言權。有旅遊業者直言，希望賴政府接起陸方善意，並取消禁團令，為台灣百姓做實事，而非只有意識形態鬥爭。

儘管賴政府採取兩岸封閉做法，去年台灣赴陸港澳人次超過五百萬，陸方也有超過六十三萬人次來台，兩岸民間和經貿往來根本擋不住，賴政府以禁團令對抗兩岸旅遊需求，導致許多台灣遊客變相到大陸後自行組團，結果是人沒擋住，倒是讓台灣人承受無法團保莫名的旅途風險，這政策沒有檢討必要？

兩岸冰封對台灣農漁產品衝擊更是直接，綠營執政的高雄永安區漁會總幹事李秋錦對石斑魚重啟銷陸樂見其成，他表示過去石斑銷陸歸零，賣價已疲軟多年。業者的期待和心聲很純樸，減少政治動盪，對漁民幫助很大。

遺憾的是，陸委會回應仍沿襲對抗邏輯，一邊批評這些措施是國共政治交易，再彈「糖衣毒藥」舊調，同時又向北京喊話，呼籲與我方民選政府溝通，這是典型既要又要，凸顯民進黨面對這些為業者解套措施時，既拿不起（無法正面回應）又丟不掉（未敢直接否認）困境。根本原因是民進黨兩岸政策工具箱乏善可陳，除了對抗就拿不出新招。