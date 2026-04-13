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觀光業籲賴政府苦民所苦 別關兩岸交流大門

聯合報／ 本報記者／連線報導

中國大陸宣布推動恢復上海及福建居民赴台自由行等措施，台灣旅遊、觀光產業界高度期待，認為這是兩岸重啟互動的契機，籲中央放下成見，接起陸方的善意，取消禁團令，為台灣百姓做的實事，而不是一直在政治鬥爭。日月潭業者直言關鍵在賴政府，盼賴清德總統「苦民所苦」。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡對此表示期待，但也指出，相關措施仍須透過「小兩會」協商確認，盼政府盡速回應。

花蓮伴手禮業者劉瑞祺指出，若能迎來陸客回流，有助地方經濟復甦。林文松曾因看準陸客商機開玉石店，他說，一個月可賺一百萬至一五○萬元，利潤約四成，民進黨政府上台後，花蓮玉石店幾乎倒光，逾兩千人失業，自己也改賣美食。他盼中央能早日恢復陸客市場。

南投日月潭觀光圈聯盟盟主李吉田說，此次陸方釋出善意，盼政府能順水推舟，不要又關上兩岸觀光交流大門。「以前日月潭附近一堆土產店，沒了陸客，現在都倒光了。」當地陳姓土產店業者說，陸客來台熱潮時，潭區周邊農特產、伴手禮賣得嚇嚇叫；現在收掉一堆，轉型也沒用，盼賴清德總統能「苦民所苦」。

綠營執政的嘉義縣阿里山商家簡森旺也憂心若政府持續排斥。攤商姚巨綸表示，二○一六年陸客中斷至今，攤商生計大受影響，若陸客能重返阿里山，對住宿、餐飲及零售業都有顯著助益。士林夜市商圈理事長蘇文山很期待陸客能回流，「業績至少能成長三成以上」。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁直言，恢復交流的關鍵仍掌握在民進黨政府手中，政府不應害怕交流，應讓民間往來成為緩解對立的起點。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，禁團令應趁這時解除，讓兩岸人員交流正常化，就看陸委會、賴政府是否能接起這樣的訊號及善意。

對於大陸重新開放農漁產，學者表示，大陸這次的善意台灣應好好把握，不管政府會不會接球，建議就按照海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的協議，進行專業的防檢疫措施。

高雄永安區是石斑魚產地，永安區漁會總幹事李秋錦昨對石斑魚重啟外銷大陸「樂見其成」，她說，自石斑禁銷陸後，價格已經疲軟多年，開放大陸市場，價格才能提高。她直言，若政治上動盪減少，對漁民幫助很大。

屏東縣一名鳳梨農說，很期待有機會重返大陸，鳳梨價格才會上來，農民生計也會提高。

此外，大陸十項對台措施包括引進台灣電視劇、紀錄片、動畫片，中華民國廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江表示：「代表兩岸影視交流的春天又來了！」

近年也有不少台劇在大陸播出，但苦於無流量，「值得台灣業者深思，是否題材較不為大陸觀眾青睞？」汪威江說，反觀大陸現代甜寵劇盛行，過去台灣偶像劇也曾風行，「這不是台灣曾經最擅長的領域嗎？」

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