以台灣蒼生為念 盧秀燕籲中央盡速對接惠台政策

台中市長盧秀燕今晚間出席白沙屯媽祖繞境進香起駕活動，面對外界關注的鄭習會議題，首度公開表達看法。對於國民黨主席鄭麗文訪問大陸一行，盧秀燕表示，她個人定義為「圓滿成功」。

盧秀燕進一步談到中國大陸提出的多項惠台政策，呼籲政府能夠「以台灣蒼生、以台灣經濟為念」不要為反對而反對，盡快對接與落實。

盧秀燕此番談話，正值兩岸關係及政黨互動再度成為政治焦點之際，也為地方首長對中央兩岸政策的立場提供進一步觀察指標。

至於此行到白沙屯媽祖參拜是來輔選的嗎？盧秀燕表示白沙屯媽祖非常靈驗，她說，苗栗縣縣長鍾東錦是非常虔誠的媽祖信徒，今年也比照往年廣發給縣市長「英雄帖」邀請大家來參加典禮，一定會讓有來參拜的參選人「所求如願」。