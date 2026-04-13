中共提出十項對台利多 國民黨主席鄭麗文：感受到和平紅利

國民黨主席鄭麗文訪陸行程昨（12）日結束，中共提出十項對台利多。

鄭麗文返台時表示，希望國民黨可提供大家具體管道，可直接感受、接受到兩岸和平發展的和平紅利，她已指示副主席成立工作小組，完成落實工作及與對岸對接窗口。

鄭麗文此次前往中國大陸進行六天五夜的和平之旅，並於10日與中共總書記習近平會晤，昨日鄭麗文結束行程，搭乘中國國際航空CA-189航班抵達桃園機場，國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團到機場內接機。

鄭麗文受訪時表示，如同在「鄭習會」時她所說的，事情一件一件做，路要一步一步走，這一次，國民黨踏出了成功的第一步，後面還有99步要走，事情認真辦好了一件，後面還有更多事情要辦好。

鄭麗文提到，感謝中共中央台辦昨日宣布十項對台利多，她也立刻指示副主席要盡快針對此事組成工作小組，完成接下來落實工作，及跟對岸對接的窗口。