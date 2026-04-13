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中共宣布十項對台措施 陸委會：須協商才具效力

經濟日報／ 記者張鈺琪邱琮皓／台北報導

國民黨主席鄭麗文昨（12）日結束訪陸，中共同日宣布十項對台措施。陸委會強調，凡涉及公權力的兩岸事務，都必須經由雙方政府在對等、尊嚴前提下協商才具效力，才能真正保障民眾權益福祉。

總統府發言人郭雅慧表示，政府一貫支持健康、有序的兩岸交流，包括農產品貿易、觀光往來等，並且在確保國家、國民及產業利益下，任何交流安排都不應附帶政治前提。

針對陸方提出農漁產品輸入、食品企業註冊及恢復部分客運航班與觀光客自由行來台等措施，陸委會表示，北京各項所謂經貿讓利，常以各種莫須有理由片面撤銷、停止，造成我國農漁民、產業莫大損失；所謂片面讓利只是包裝為「大禮包」的糖衣毒藥。

陸委會表示，中共將兩岸交流武器化、工具化，各項政策開放面臨隨時中斷的不確定性，及只對特定群體對象開放的選擇性操作，政府有責任確保台灣經濟及產業不再受到這類無端風險。

鄭麗文 鄭習會

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