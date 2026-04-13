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鄭習會後端出十項利多 大陸恢復滬、閩來台自由行

經濟日報／ 特派記者廖士鋒鄭媁／北京12日電
中共方面宣布十項利多，重點包含推動恢復上海及福建民眾來台自由行，支持盡快恢復烏魯木齊等兩岸航點。圖為中國南方航空班機抵達桃機時經過國旗。記者黃仲明／攝影
中共方面宣布十項利多，重點包含推動恢復上海及福建民眾來台自由行，支持盡快恢復烏魯木齊等兩岸航點。圖為中國南方航空班機抵達桃機時經過國旗。記者黃仲明／攝影

中國國民黨主席鄭麗文訪陸「和平之旅」昨（12）日劃上句點，中共方面宣布十項利多，重點包含推動恢復上海及福建民眾來台自由行，支持盡快恢復烏魯木齊等兩岸航點；另將為台灣農漁產品輸入大陸提供便利；允許引進台灣電視劇、紀錄片。

鄭麗文昨日午後自北京首都機場搭機返台，由中共中台辦主任宋濤等多位官員送行。鄭麗文與宋濤在停機坪道別時說了不少話，她對宋濤表示感謝，宋濤也給予祝福並說「保持聯繫，後會有期」。

稍早在昨日上午10時，中共中台辦即透過新華社「受權宣布」十項「促進兩岸交流合作」政策措施。在交流方面，將探索建立「國共兩黨常態化溝通機制」，採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融；並建立「國共兩黨青年雙向交流機制化平台」，定期舉辦兩岸青年交流活動，大陸有關單位每年邀請台灣20個青年團到大陸交流參訪。

在觀光與直航面向上，大陸將推動恢復上海市及福建省居民赴台灣本島個人遊（自由行）試點（此前已恢復到金馬外島）。還將推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。

在農漁產品與食品貿易上，將建立「溝通機制」，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利與拓展銷售管道。此外將研究建設服務台灣遠洋漁船靠泊和漁獲物上岸的碼頭、泊位，且為台船自捕漁獲在大陸銷售提供便利，還將為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利。並將研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微企業開拓大陸市場。

文化交流上，將允許引進「導向正確、內容健康、製作精良」的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸播出。台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作。上述多項措施都是在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上推進。

商總榮譽理事長賴正鎰就上述政策措施表示，相信對台灣經濟會有很大幫助。台灣的觀光工商業界與台商都希望盡快恢復兩岸直航與觀光，盡快回到疫情前的兩岸71個城市直航對飛，以平衡台灣日益增長的觀光逆差。大陸全國台企聯會長李政宏及發言人、昆山台協會長孫德聰等也表示全力支持。

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