10對台政策 陸學者：真心想交流 台學者：非單純讓利

國民黨主席鄭麗文昨天結束大陸訪問，中共中台辦也宣布十項對台政策。北京聯合大學台灣研究院長李振廣說，這意味大陸真心誠意想恢復兩岸交流，「做好做扎實」，這是大陸很體貼的舉措，因為都是實實在在可以落實的措施。淡江大學中國大陸研究中心副主任洪耀南說，這套政策從來不是單純讓利，而是誘因與約束的雙重設計。

李振廣表示，這次發布促進兩岸交流合作十項政策非常難得，特別是提到國共兩黨交流還有兩岸青年交流的常態化、制度化，以及過去幾年受到疫情等其他因素影響的項目，比方農漁產品、大陸民眾赴台自由行等都準備啟動。

國安會前副秘書長楊永明說，鄭麗文在嚴峻情勢下頂著鋼盔向前衝，讓台灣在軍事防衛外有政治對話及和解；美國眾多學者都認為兩岸和平符合美國國家利益，就看民進黨政府怎麼接球？

洪耀南表示，中共釋出的十項措施，主要是在建構「北京掌控局勢」的視覺假象，北京選在「川習會」前釋放重大紅利，意在塑造兩岸關係主動權在北京手中的氛圍；表層是胡蘿蔔，提供便利、機會與經濟紅利，深層是政治圍欄，設下政治前提，重塑治理路徑與依附結構。