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國民黨批綠營：以民為念 別意識形態掛帥

聯合報／ 記者李成蔭鄭媁林銘翰／台北報導

對於府院批評「兩岸交流工具化」，國民黨反嗆，民進黨只要看到兩岸交流有進展就先抹黑、貼標籤，應以民為念，而不是凡事先以意識形態掛帥。國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，兩岸交流是不是工具或武器，端看執政者智慧，希望有人給賴清德總統建言；民眾黨團總召陳清龍說，操作對立獲取政治利益並非為政者該有的作為。

國民黨表示，人民要的是訂單、通路、航班、觀光人潮與安定生活，不是民進黨一天到晚拿「統戰」當萬用話術，逢兩岸交流就全面否定；國民黨一貫主張「和陸以利民，共榮以興台」，凡是對台灣有利的交流合作，都應務實看待、積極爭取。民進黨若真在乎民生與產業，就應提出具體做法，讓人民真正受益，至少不要兩岸有利多就急著抹黑、扯後腿。

傅崐萁指出，這次大陸宣布的政策，觀光尤其重要，可以帶動百工百業，期待兩岸能回到二○一六年以前的榮景。

國民黨立委林德福說，國民黨主席鄭麗文此行和平之旅拿捏剛好，執政黨無法與對岸溝通，那就國民黨來做；國家領導人最重要還是要創造中華民國的安定、經濟提升、兩岸和平，才是最重要的。

國民黨立委陳玉珍表示，十項措施可解決過去一些問題，尤其是陸客自由行我方並無限制，是馬上就可以做的，這也檢視賴政府是否心口不一。

鄭麗文 鄭習會 民進黨 國民黨

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