張五岳分析陸10項惠台措施：多在預期內 可行性分3層次

鄭習會落幕後，大陸12日宣布10項惠台措施。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受本報訪問時表示，這10項政策大致都在預期之內，但可行性不一，可分為「操之在己」、「形諸於人」及需雙方公權力「相向而行」3個層面。

張五岳表示，此次國共領導人會晤前，雙方對如何落實和平發展、讓台灣民眾有感受益的事項，應已事先進行一定程度的意見溝通與交換；在時間點上，也如預期選擇在鄭麗文返台之際同步宣布，讓整個訪問能帶出具體對台政策與成果。因此，無論政策內容或發布時機，基本上都在預期之內。

他分析，兩岸政策落實大致可分3個層面：第一是「操之在己」，也就是單方面即可決定與執行的措施；第二是「形諸於人」，完全需要對方配合；第三則是需要雙方公權力「相向而行」才能推動的事項。在這個分類之下，有一個前提必須先確立：此次國共領導人會晤之間是有共識的，但中共與民進黨政府之間並沒有共識，而國民黨與民進黨之間也同樣缺乏共識；再加上年底九合一選舉將至，政黨之間的競爭與攻防，勢必影響政策落實。

若從「操之在己」的角度來看，張五岳認為，可行性最高的主要集中在陸方可以單方面決定的項目。例如農產品與漁產品輸入大陸市場，大陸若願意重新開放、提供綠色通道，甚至恢復零關稅待遇，技術上皆可做到，且食品與漁產品的註冊、檢驗等制度主導權主要掌握在大陸方面，是否開放及給予便利多由陸方決定，台灣公權力介入空間有限。

不過，這些措施仍設有政治前提，即須在「九二共識、反對台獨」的基礎上推動，因此較可能適用於泛藍執政縣市；此外，影視交流如台灣作品輸陸與播映亦屬陸方可單方面開放，整體可行性較高。

在交通與通航方面，張五岳認為部分措施具有一定可行性。例如廈門翔安機場即將落成，未來對金門民眾出行將產生實質影響。金門民眾未來出國，可能直接經由翔安機場，而非經由桃園機場；特別是前往歐洲，因航程較短、可飛越俄羅斯領空，加上機票成本較低，對民眾具有吸引力。台灣旅行團若經由小三通轉往廈門再飛歐洲，也可能在時間與費用上更具優勢。

不過，他也強調，若涉及全面恢復各航點，難度明顯提高。目前兩岸觀光尚未完全開放，且台灣赴陸人數遠高於陸客來台，在此情況下，若全面開放新疆、哈爾濱等航點，短期內不僅市場需求不足，台灣方面配合意願也有限，因此較可能採取循序漸進，而非一次到位。

至於需要雙方公權力配合的事項，包括航班、航點，以及陸客來台觀光，尤其是自由行，張五岳認為屬中度或較低可行性。這類措施需透過小兩會（台旅會、海旅會）協商，同時也需市場運能與雙向交流支撐。此外，目前台灣尚未正式全面開放陸客來台，相關政策仍存在限制，因此短期內落實仍有難度。

他指出，此次大陸提出由福建、上海居民來台自由行，與過去「先團客、後自由行」的模式不同，是一項變化。自由行不涉及團客「一條龍」問題，也較難區分縣市藍綠，但同樣面臨制度與政策門檻，包括證件核發、觀光政策調整等，仍需雙方協商。至於「新四通」中的通水、通電、通氣與通橋，目前僅通水已實現，其餘項目涉及更高層級的政策與安全考量，短期內難度最高。

從更大的戰略角度來看，張五岳表示，此次措施結合國共會晤，呈現出「軟硬兩手」的對台策略：一方面透過經貿與交流措施推動融合發展，屬於「軟的一手」；另一方面則強調反對台獨、反對外部勢力，劃出政策底線，屬於「硬的一手」。相較之下，對下月川習會，北京對美方釋出的訊號將更偏向「硬的一手」，強調台灣問題屬於兩岸內部事務，反對外部勢力介入，並要求美方在台灣問題上有所表態。對台則透過這10項措施展現「促融」的一面，但整體戰略仍是「以融促統」。

不過，他也指出，北京這次的開放措施仍保留相當空間，並未一步到位。例如未恢復陸生來台就讀，也未全面開放各類交流項目。像農產品、魚產品問題，不只涉及檢驗檢疫，也涉及綠色通道及ECFA早收清單零關稅是否恢復，這些都還要看後續有無更具體安排。

張五岳表示，這10項措施最終效果仍取決於兩岸官方互動、台灣內部政治及民意反應；台灣民意雖會扮演一定角色，但是否足以影響整體局勢，仍有待觀察。