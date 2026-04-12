快訊

台鐵列車有狀況！汐止、七堵間光纖竟遭老鼠咬斷 號誌失靈影響行車

聽新聞
0:00 / 0:00

陸推10項惠台措施 洪耀南：非單純讓利…而是誘因與約束雙重設計

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
國民黨主席鄭麗文結束訪陸行程，中國大陸今天宣布10項惠台措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流等。新華社
國民黨主席鄭麗文結束訪陸行程，中國大陸今天宣布10項惠台措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流等。新華社

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行程，中國大陸今天宣布10項惠台措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流等。淡江大學中國大陸研究中心副主任洪耀南接受本報採訪表示，這整套政策從來不是單純的讓利，而是誘因與約束的雙重設計；表層是「胡蘿蔔」，提供便利、機會與經濟紅利，深層則是「政治圍欄」，重塑治理路徑與依附結構。

洪耀南表示，鄭麗文此行及會後陸方釋出的10項措施，主要是在建構「北京掌控局勢」的視覺假象。北京選在川習會前釋放重大紅利，意在塑造一種「兩岸關係主動權在北京手中」的氛圍；若兩岸問題被視為北京可以處理，即被納入中國內政，軍售與區域發言則會被界定為美日等外部勢力介入。

對於10項惠台措施的整體意涵，洪耀南指出，這套政策不是單純讓利，而是「誘因與約束」的雙重設計：表層提供便利、機會與經濟紅利，深層則設下政治圍欄，重塑治理路徑與依附結構。

他分析，相關措施真正的戰略效果，在於兩個轉換。第一是治理轉換，從過去「政府對政府」的兩岸互動，轉向「政黨對政黨」，再延伸為「社會對中國體系」；第二是敘事轉換，將原本具有對等意涵的「兩岸關係」，逐步轉化為「區域整合」的內部化敘事。當治理被模糊、主權被繞開、依賴被深化，兩岸關係就可能被重構為可被管理、可被吸納的內部治理問題。

此次措施中，推動恢復上海市及福建省居民赴台本島自由行較受關注。洪耀南表示，金馬開放自由行也是中方單方面開放，我方政策並未改變；如今上海、福建開放自由行，同樣屬於中方單方面宣布，可見觀光客來台受阻，關鍵仍在中方限制。

至於觀光業者期待是否升高，洪耀南指出，團客能否來台同樣取決於中方。去年台灣民眾赴大陸觀光人數已突破400萬，但中方仍未恢復大陸觀光客來台。觀光涉及旅遊安全、保險及相關行政安排，仍需透過兩岸官方協商，才能對雙方人民都有保障，不能將人民當作政治籌碼。

陸方這次將自由行、農漁產品、航班、青年交流等民生議題，放在「九二共識、反台獨」前提下操作。洪耀南表示，此舉反映北京正進行精準投放與「灰區治理」的心理工程，政策鎖定青年、中小微企業、農漁民與影視從業者，並非隨機選擇，而是針對台灣社會中較具流動性與焦慮感的群體。

他表示，這類操作的特徵在於，不觸碰主權爭議、不直接進行政治動員，而是透過微短劇、個人旅遊、就業機會等低政治門檻工具，持續改變個體的利益結構與生活感知。北京要達成的未必是立即說服台灣民眾認同中國，而是讓台灣社會在日常生活中逐漸習慣中國的存在與依賴，進而重塑去政治化的認同環境。這種「顆粒度極細」的滲透方式，本質上是以生活經驗替代國族敘事，達成「潤物細無聲」的認知轉移。

鄭麗文 鄭習會

延伸閱讀

10大惠台政策落實可有感 學者籲留意「金馬新四通」

陸宣布對台10項政策 總統府：不應淪為特定政黨政治交易的籌碼

陸委會批陸10項惠台措施：「國共政治交易」 籲恢復政府對話

北京拋10利多 陸委會：糖衣毒藥 凸顯「養套殺」本質

相關新聞

陸公布10項惠台措施 國安人士：首度將經濟措施生效條件…綁定政治表態

「鄭習會」落幕後，大陸國台辦主任宋濤今天宣布十項對台措施。國安人士表示，所謂十項措施，幾乎都是自2005年以來，北京陸續「時而開放、時而取消」的項目，國人早已冷暖自知；但必須注意的是，這是中方首度將經濟措施生效條件綁定政治表態，形同「經濟脅迫的公開制度化」，我國朝野都須審慎因應。

影／鄭麗文返台了！「國民黨踏出成功第一步」盼民有感兩岸和平發展紅利

國民黨主席鄭麗文7日前往大陸進行為期6天5夜「和平之旅」訪問行程，行程涵蓋上海、南京、北京，並於10日舉行「鄭習會」，與中共總書記習近平會晤。訪問行程於今天（12日）結束，鄭麗文一行8人下午搭乘中國國際航空CA-189航班抵達桃園國際機場，一行人經商務中心通關入境；國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團到場接機。

中共「京B」車輛矮化鄭麗文主席？ 政治瞎掰大鬧笑話

近日網路流傳一則以「鄭習會」為題的相關報導，並搭配國民黨訪問團搭乘中型巴士的畫面，進一步渲染為「遭中共刻意矮化」。經查，這類說法存在多重失真，不僅對北京車牌制度的理解錯誤，連所謂「鄭習會」本身的相關敘事，也已被指出屬於錯假新聞，不宜未經查證即轉傳或引用。

大陸行最後一站 鄭麗文參觀小米汽車工廠會雷軍

國民黨主席鄭麗文訪陸行最後一站到小米汽車超級工廠參觀，小米集團董事長雷軍親自到場，並贈送鄭麗文一支小米手機；鄭麗文參訪過程中表示，自己家裡很多小米產品，因為她老公特別喜歡小米產品。

陸提惠台措施涉金門共用廈門機場 金門：有利民生將爭取中央支持

中共中央台辦公布「10項惠台措施」，內容涉及金馬地區交通與民生建設，包括支持金門共用廈門祥安機場。金門縣副縣長李文良說，只要有利於金門民生與經濟發展，縣府均樂見其成，但相關事項多屬中央權限，需爭取中央支持與同意。

陸發布對台10措施 政院批陸將經貿武器化…落實風險把關避免衝擊

鄭習會後，中共方面宣布10項對台措施。行政院說，政府支持健康有序、基於對等尊嚴的兩岸交流，但過去北京「時開時禁」，造成我國產業及農漁民權益受害至深，此種高度不確定性的作法，只是將經貿武器化；政府會就兩岸間各項往來事務進行整體風險評估與把關，確保不會對我國經濟體質與產業結構造成衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。