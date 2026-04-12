陸推10項惠台措施 洪耀南：非單純讓利…而是誘因與約束雙重設計

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行程，中國大陸今天宣布10項惠台措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流等。淡江大學中國大陸研究中心副主任洪耀南接受本報採訪表示，這整套政策從來不是單純的讓利，而是誘因與約束的雙重設計；表層是「胡蘿蔔」，提供便利、機會與經濟紅利，深層則是「政治圍欄」，重塑治理路徑與依附結構。

洪耀南表示，鄭麗文此行及會後陸方釋出的10項措施，主要是在建構「北京掌控局勢」的視覺假象。北京選在川習會前釋放重大紅利，意在塑造一種「兩岸關係主動權在北京手中」的氛圍；若兩岸問題被視為北京可以處理，即被納入中國內政，軍售與區域發言則會被界定為美日等外部勢力介入。

對於10項惠台措施的整體意涵，洪耀南指出，這套政策不是單純讓利，而是「誘因與約束」的雙重設計：表層提供便利、機會與經濟紅利，深層則設下政治圍欄，重塑治理路徑與依附結構。

他分析，相關措施真正的戰略效果，在於兩個轉換。第一是治理轉換，從過去「政府對政府」的兩岸互動，轉向「政黨對政黨」，再延伸為「社會對中國體系」；第二是敘事轉換，將原本具有對等意涵的「兩岸關係」，逐步轉化為「區域整合」的內部化敘事。當治理被模糊、主權被繞開、依賴被深化，兩岸關係就可能被重構為可被管理、可被吸納的內部治理問題。

此次措施中，推動恢復上海市及福建省居民赴台本島自由行較受關注。洪耀南表示，金馬開放自由行也是中方單方面開放，我方政策並未改變；如今上海、福建開放自由行，同樣屬於中方單方面宣布，可見觀光客來台受阻，關鍵仍在中方限制。

至於觀光業者期待是否升高，洪耀南指出，團客能否來台同樣取決於中方。去年台灣民眾赴大陸觀光人數已突破400萬，但中方仍未恢復大陸觀光客來台。觀光涉及旅遊安全、保險及相關行政安排，仍需透過兩岸官方協商，才能對雙方人民都有保障，不能將人民當作政治籌碼。

陸方這次將自由行、農漁產品、航班、青年交流等民生議題，放在「九二共識、反台獨」前提下操作。洪耀南表示，此舉反映北京正進行精準投放與「灰區治理」的心理工程，政策鎖定青年、中小微企業、農漁民與影視從業者，並非隨機選擇，而是針對台灣社會中較具流動性與焦慮感的群體。

他表示，這類操作的特徵在於，不觸碰主權爭議、不直接進行政治動員，而是透過微短劇、個人旅遊、就業機會等低政治門檻工具，持續改變個體的利益結構與生活感知。北京要達成的未必是立即說服台灣民眾認同中國，而是讓台灣社會在日常生活中逐漸習慣中國的存在與依賴，進而重塑去政治化的認同環境。這種「顆粒度極細」的滲透方式，本質上是以生活經驗替代國族敘事，達成「潤物細無聲」的認知轉移。