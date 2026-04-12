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陸公布10項惠台措施 國安人士：首度將經濟措施生效條件…綁定政治表態

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（左）10日在北京會見中共總書記習近平（右），兩人握手14秒。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文（左）10日在北京會見中共總書記習近平（右），兩人握手14秒。圖／國民黨提供

鄭習會」落幕後，大陸國台辦主任宋濤今天宣布十項對台措施。國安人士表示，所謂十項措施，幾乎都是自2005年以來，北京陸續「時而開放、時而取消」的項目，國人早已冷暖自知；但必須注意的是，這是中方首度將經濟措施生效條件綁定政治表態，形同「經濟脅迫的公開制度化」，我國朝野都須審慎因應。

大陸對台十項措施，涵蓋交通、農漁產品產銷、中小企業、文化交流以及觀光的廣泛面向。藍營將此視為「惠台措施」，而綠營內部也憂心陸方的挾帶經濟利益的統戰模式，恐分化台灣社會。

國安人士指出，為了所謂「十項措施」以及國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平握手14秒，台灣必須付出中央政府總預算案迄今未審，軍購特別條例拖到現在未過關。而所謂「十項措施」，幾乎都是2005年「連胡會」以來，北京陸續時而開放、時而取消的項目，範圍包括農漁、工業和觀光旅遊等等。這些項目本身凸顯北京「現在能給的也不多」。

國安人士表示，而對台灣來說，中國對台所謂的「利多」，過程中隨著北京自己各種政治需要，而忽開忽關，對台灣產業和農漁民帶來的不確定性和傷害，也讓台灣人冷暖自知；北京的相關政治作為，更加深過去幾年台灣經濟加速全球布局的動力。

國安人士也指出，事實也證明，「連胡會」後，國民黨按著「連胡會」共識政策化後執政，台灣的總體經濟一度走入空前的衰退；對照16年後，台灣重返世界後在總體經濟上的表現，例如現在的GDP就是當年的倍數。

國安人士表示，整體來說，中國對台「措施」，本身對特別經濟已高度全球化的台灣社會來說，舊瓶舊酒含有中國自己持續「內卷」的經濟，國人心裡都有譜，影響有限。台灣自從民進黨執政後，減少了對中國的經濟依賴後，所謂的「惠台措施」，意義早就都不大。

「鄭習會」雙方都強調「九二共識、反台獨」，國安人士說，這次所謂的「措施」，有兩個層面值得重視，首先，「把政治前提措施化」，這是中方首度將「九二共識、反台獨」作為措施生效前提，等於把經濟措施的生效條件綁定政治表態，形同經濟脅迫的公開制度化；其次，涉及公權力事項透，過國共黨紀，繞過我國政府。

鄭麗文 鄭習會

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