為鄭麗文接機 楊瓊瓔：帶回農民與糕餅業久旱甘霖

國民黨台中立委楊瓊瓔今天到機場為黨主席鄭麗文接機，她說迎接鄭麗文主席結束這趟意義重大的訪問行程平安歸來！看到主席此行帶回滿滿的成果與好消息，她心裡充滿感動與期待，這也是農民與糕餅業者盼望已久的甘霖。

楊瓊瓔表示，這次的鄭習會為兩岸關係寫下歷史新頁，隨後發布的十項對台新政策 ，對大台中來說，更是實實在在的民生大紅利！不僅是重啟對話的象徵，每一項政策更是精準解決了我們基層經濟的轉型痛點。

包括觀光旅遊大進補，楊瓊瓔說，隨著上海與福建居民赴台自由行的恢復，她會全力爭取善用「台中清泉崗機場」與「台中港」的雙港優勢，推動更多對點直航。讓滿滿的觀光客能直接降落台中。

楊瓊瓔表示，這次也建立農漁產綠色通道與優化食品企業註冊，是農民與糕餅業者盼望已久的甘霖！未來台中的柑橘、甜柿、水梨，還有大家最愛的太陽餅與鳳梨酥，都能更順暢地賣進大陸廣大的市場，實質增加基層鄉親們的收入。

楊瓊瓔說，針對中小微企業新設的小額交易市場，將能大幅降低跨境的門檻。讓大台中引以為傲的精密機械、傳統產業以及充滿活力的文創商品，讓「台中製造」的招牌在大陸市場建立更強大的品牌影響力！