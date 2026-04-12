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為鄭麗文接機 楊瓊瓔：帶回農民與糕餅業久旱甘霖

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天到機場接機，她說要迎接國民黨鄭麗文主席結束這趟意義重大的訪問行程平安歸來。圖／取自楊瓊瓔臉書
立委楊瓊瓔今天到機場接機，她說要迎接國民黨鄭麗文主席結束這趟意義重大的訪問行程平安歸來。圖／取自楊瓊瓔臉書

國民黨台中立委楊瓊瓔今天到機場為黨主席鄭麗文接機，她說迎接鄭麗文主席結束這趟意義重大的訪問行程平安歸來！看到主席此行帶回滿滿的成果與好消息，她心裡充滿感動與期待，這也是農民與糕餅業者盼望已久的甘霖。

楊瓊瓔表示，這次的鄭習會為兩岸關係寫下歷史新頁，隨後發布的十項對台新政策 ，對大台中來說，更是實實在在的民生大紅利！不僅是重啟對話的象徵，每一項政策更是精準解決了我們基層經濟的轉型痛點。

包括觀光旅遊大進補，楊瓊瓔說，隨著上海與福建居民赴台自由行的恢復，她會全力爭取善用「台中清泉崗機場」與「台中港」的雙港優勢，推動更多對點直航。讓滿滿的觀光客能直接降落台中。

楊瓊瓔表示，這次也建立農漁產綠色通道與優化食品企業註冊，是農民與糕餅業者盼望已久的甘霖！未來台中的柑橘、甜柿、水梨，還有大家最愛的太陽餅與鳳梨酥，都能更順暢地賣進大陸廣大的市場，實質增加基層鄉親們的收入。

楊瓊瓔說，針對中小微企業新設的小額交易市場，將能大幅降低跨境的門檻。讓大台中引以為傲的精密機械、傳統產業以及充滿活力的文創商品，讓「台中製造」的招牌在大陸市場建立更強大的品牌影響力！

鄭麗文 鄭習會 楊瓊瓔

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