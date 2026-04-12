陸提惠台措施涉金門共用廈門機場 金門：有利民生將爭取中央支持

中共中央台辦公布「10項惠台措施」，內容涉及金馬地區交通與民生建設，包括支持金門共用廈門祥安機場。金門縣副縣長李文良說，只要有利於金門民生與經濟發展，縣府均樂見其成，但相關事項多屬中央權限，需爭取中央支持與同意。

李文良指出，機場屬於中央管轄範疇，地方政府主要角色是提出需求與意見供中央參考。他表示，金門長期受天候影響，例如濃霧時常影響航班運作，若能引進較先進設施，有助提升交通穩定性，對地方而言是利多，但是否推動仍由中央整體評估。

此外，李文良也提到，包含離島與對岸通橋、通電、通氣及通水等議題，同樣涉及兩岸及中央權責，地方政府將持續反映在地需求，盼在中央同意及兩岸協調下推動相關建設，以改善離島交通與民生條件。