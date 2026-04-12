農業部指大陸市場具高風險 仍籲盡速恢復台灣農產品輸入

中國大陸今公布對台10大措施，農業部表示，中國大陸屢次無預警且無事先通知並忽視諮商的情況下，暫停我國農漁產品進口，顯見對岸市場具高度風險及不確定性，近年來已透過「分散風險、多元佈局」策略引導農漁民與業者開拓多元外銷市場，但仍呼籲中方遵守國際貿易規範與慣例，與我方進行科學諮商，盡速恢復台灣農產品輸入，以順暢兩岸貿易。

農業部表示，中國大陸屢次無預警且無事先通知的情況下，暫停我國鳳梨、釋迦、柑橘類、石斑魚等多項農漁產品進口；且中方忽視我方多次希望進行諮商，以恢復兩岸農產貿易的要求，嚴重影響我農民收益，這種做法完全不符合國際規範，也無科學依據，顯見中國市場具高度風險及不確定性。

農業部舉例，自2022年6月起全面暫停我國石斑魚進口，期間我國依「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」正式機制，向中方敘明我國在石斑魚養殖產業管理措施，並提供輸中石斑魚養殖場合格登錄名單，但迄今中方並未回應我方，僅公布部分輸銷名單，且對所公布資料並無相關說明，顯見大陸政策不透明且具高度不確定性，實非台灣農產品外銷可長期依賴的穩定市場。

另針對中方提及將「研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位」一事，農業部表示，我國以漁業法及遠洋漁業等法規對遠洋漁船進行管理，漁船在國外港口整補必須考量業界需求，以及港口國與我合作及分享資訊關係，以共同打擊IUU漁撈行為。此外，我國與中國大陸在遠洋漁業屬競爭關係，台灣漁船仍應停靠符合我國規定與合作需求的各國港口，以利遠洋漁業管理。

農業部表示，政府近年來積極推動農產品出口市場多元化，以生鮮蔬果為例，輸中占比從2019年最高73.0%降到2022年僅有1.3%，後續雖中國大陸恢復我部分鮮果品項輸入，2025年占比微幅增加至12.6%，但仍較2019年大幅降低。另以鳳梨為例，鳳梨銷日本數量從2020年的2160公噸，增至2025年1萬6014公噸，成為台灣鳳梨最大出口國。此外，也持續透過科學化管理及冷鏈建設，提升石斑魚品質，每年持續外銷美國、加拿大、日本、馬來西亞、泰國及關島等市場。

農業部表示，任何制度透明、符合國際貿易規範及遵循科學證據原則的外銷市場，政府都會支持並協助產業全力爭取，也會針對外銷採取「分散風險、多元布局」策略，持續協助農民與業者拓展海外市場。我方也呼籲中方遵守國際貿易規範與慣例，與我方進行科學諮商，盡速恢復台灣農產品輸入，以順暢兩岸貿易。