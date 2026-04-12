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陸十項促進兩岸交流合作措施 總統府：任何交流都不應附帶政治前提

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台總統府發言人郭雅慧。(本報系資料照)
台總統府發言人郭雅慧。(本報系資料照)

針對中國政府宣布所謂「十項促進兩岸交流合作措施」一事，總統府發言人郭雅慧12日表示，政府一貫支持健康、有序的兩岸交流，包括農產品貿易、觀光往來等，並且在確保國家、國民以及產業利益下，任何交流安排都不應附帶政治前提，更不應淪為特定政黨政治操作或交易的籌碼。

中國政府透過新華社等官媒宣布十項促進兩岸交流合作的政策，內容包括建立國共兩黨常態化溝通機制、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台、以及推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行試點、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化等觀光旅遊、支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會等以拓展銷售管道等農漁產品、以及青年交流、文化交流等多項措施。

郭雅慧指出，長期以來，中國常將兩岸交流工具化、武器化，各項所謂「措施」帶有高度不確定性，時開、時斷，時而選擇性開放、時而以莫須有藉口叫停，多年來對我國產業、農漁民帶來難以估計的傷害，這次所公布的「十項措施」，多數為長期以來時開時禁，毫無遵循市場機制及國際規範的項目，並且一如過去不循既有管道與我國政府洽商，此次中國是否又會如同過去，把兩岸事務作為「經濟脅迫」而故技重施？

郭雅慧強調，兩岸任何開放措施都涉及政府公權力與制度管理事項，中方若真有意推動相關措施，應透過既有溝通聯繫管道，與我方政府主管機關展開協商，以作真正有利兩岸交流健康有序發展的各種安排。

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