快訊

影／鄭麗文返台了！「國民黨踏出成功第一步」盼民有感兩岸和平發展紅利

聽新聞
0:00 / 0:00

影／陸放10項惠台措施 周春米：明顯是政治因素做的決定

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米說，大陸在這個時間點宣布對台十項措施，「這很明顯是政治因素做的決定」，屏東縣多年來首當其衝，包括鳳梨、芒果、午仔魚、石斑與蓮霧，都處處遭中國的因素掣肘。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米說，大陸在這個時間點宣布對台十項措施，「這很明顯是政治因素做的決定」，屏東縣多年來首當其衝，包括鳳梨、芒果、午仔魚、石斑與蓮霧，都處處遭中國的因素掣肘。記者劉星君／攝影

國民黨鄭麗文主席訪問大陸後，12日返台前夕，陸方拋出十項惠台措施。屏東縣長周春米說，大陸在這個時間點宣布對台十項措施，「這很明顯是政治因素做的決定」，屏東縣多年來首當其衝，包括鳳梨、芒果、午仔魚、石斑與蓮霧，都處處遭中國的因素掣肘。

「遇到危機化為轉機」，周春米說，讓農作、水產升級，行銷到全世界。陸方的宣布，片面上的示好，但政治影響還是很大， 她也跟農友、漁民兄姐大家說，把自己的品質做好，就可以行銷全世界。

周春米提到，陸方向來用政治掌控自由貿易市場，過去片面宣布禁止台灣農漁產品輸入、禁止來台觀光、減少航班等，讓很多台灣農漁民、企業、觀光產業吃盡苦頭，這種「今天給、明天禁」的風險，善良的台灣人曾經經歷過，也知道無法承受。

周春米表示，國民黨要把中國裹著糖衣毒藥再次送進台灣社會，甚至以「和平」為名，企圖幫著中國瓦解台灣人保護自己土地意志，相信大多數台灣人民會看破這種技倆。

鄭麗文 鄭習會 周春米

延伸閱讀

北京宣布十對台措施 民進黨酸：中共獎勵鄭麗文配合演出…國共協力害台

陸宣布對台10項政策 總統府：不應淪為特定政黨政治交易的籌碼

陸委會批陸10項惠台措施：「國共政治交易」 籲恢復政府對話

大陸開放滬、閩赴台自由行 業者：盼賴政府接起訊號 取消禁團令

相關新聞

影／鄭麗文返台了！「國民黨踏出成功第一步」盼民有感兩岸和平發展紅利

國民黨主席鄭麗文7日前往大陸進行為期6天5夜「和平之旅」訪問行程，行程涵蓋上海、南京、北京，並於10日舉行「鄭習會」，與中共總書記習近平會晤。訪問行程於今天（12日）結束，鄭麗文一行8人下午搭乘中國國際航空CA-189航班抵達桃園國際機場，一行人經商務中心通關入境；國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團到場接機。

陸發布對台10措施 政院批陸將經貿武器化…落實風險把關避免衝擊

鄭習會後，中共方面宣布10項對台措施。行政院說，政府支持健康有序、基於對等尊嚴的兩岸交流，但過去北京「時開時禁」，造成我國產業及農漁民權益受害至深，此種高度不確定性的作法，只是將經貿武器化；政府會就兩岸間各項往來事務進行整體風險評估與把關，確保不會對我國經濟體質與產業結構造成衝擊。

影／鄭麗文搭機返回台灣 宋濤送機：後會有期

中國國民黨主席鄭麗文12日午後結束在大陸訪問的和平之旅，於北京搭乘班機返回台灣，中共中台辦主任宋濤送機，與接機時規格一致。

北京拋10利多 陸委會：糖衣毒藥 凸顯「養套殺」本質

國民黨主席鄭麗文訪陸行12日劃上句點，中共12日上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。對此，陸委會同日下午表達強烈立場，批評中共「片面讓利」實為「糖衣毒藥」，只是包裝為「大禮包」的糖衣毒藥，凸顯「養套殺」本質，強調凡涉及公權力的兩岸事務，都必須經由雙方政府在對等、尊嚴的前提下協商。

陸宣布對台10項政策 總統府：不應淪為特定政黨政治交易的籌碼

「鄭習會」落幕，中共中央台辦主任宋濤今天獲授權宣布十項對台措施。總統府發言人郭雅慧表示，政府一貫支持健康、有序的兩岸交流，包括農產品貿易、觀光往來等，但任何交流安排都不應附帶政治前提，更不應淪為特定政黨政治操作或交易的籌碼。中方若真有意推動相關措施，應透過既有聯繫管道，與我方政府主管機關展開協商。

陸方喊開放滬、閩赴自由行 業者搖頭直指1關鍵盼他「苦民所苦」

國民黨主席鄭麗文率團訪陸後，大陸今天宣布的十項對台措施，涵蓋推動恢復上海、福建居民赴台灣本島自助旅行。日月潭業者期待，但也搖頭直言關鍵仍在賴政府，若中央不同意，對岸給再多措施也沒用，盼賴清德「苦民所苦」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。