影／陸放10項惠台措施 周春米：明顯是政治因素做的決定

國民黨鄭麗文主席訪問大陸後，12日返台前夕，陸方拋出十項惠台措施。屏東縣長周春米說，大陸在這個時間點宣布對台十項措施，「這很明顯是政治因素做的決定」，屏東縣多年來首當其衝，包括鳳梨、芒果、午仔魚、石斑與蓮霧，都處處遭中國的因素掣肘。

「遇到危機化為轉機」，周春米說，讓農作、水產升級，行銷到全世界。陸方的宣布，片面上的示好，但政治影響還是很大， 她也跟農友、漁民兄姐大家說，把自己的品質做好，就可以行銷全世界。

周春米提到，陸方向來用政治掌控自由貿易市場，過去片面宣布禁止台灣農漁產品輸入、禁止來台觀光、減少航班等，讓很多台灣農漁民、企業、觀光產業吃盡苦頭，這種「今天給、明天禁」的風險，善良的台灣人曾經經歷過，也知道無法承受。

周春米表示，國民黨要把中國裹著糖衣毒藥再次送進台灣社會，甚至以「和平」為名，企圖幫著中國瓦解台灣人保護自己土地意志，相信大多數台灣人民會看破這種技倆。