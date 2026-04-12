影／鄭麗文返台了！「國民黨踏出成功第一步」盼民有感兩岸和平發展紅利

國民黨主席鄭麗文7日前往大陸進行為期6天5夜「和平之旅」訪問行程，行程涵蓋上海、南京、北京，並於10日舉行「鄭習會」，與中共總書記習近平會晤。訪問行程於今天（12日）結束，鄭麗文一行8人下午搭乘中國國際航空CA-189航班抵達桃園國際機場，一行人經商務中心通關入境；國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團到場接機。

鄭麗文返台時在機場發表談話，她說這一次國民黨踏出了成功的第一步，後面還有99步的路要走，辦好了第一件還有更多的事要辦好，感謝中共中央台辦宣布了十項惠台利多的政策，她也指示副主席要針對此事組成工作小組，落實接下來的工作、跟對岸對接的窗口，希望國民黨可以提供具體的管道，讓民眾感受到兩岸和平發展的和平紅利。

鄭麗文說，這也是國民黨最大的願望，改善人民的生活，讓大家都能勇敢的追逐夢想、實現夢想，所以接下來國民黨會好好做事、好好努力，帶給大家美好的和平願景。

鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」，歷經10日的鄭習會高潮，行程於今天劃下句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋農漁產品、青年交流、文化交流，復航烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班，以及上海市及福建省居民赴台自助旅行。