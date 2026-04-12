10大惠台政策落實可有感 學者籲留意「金馬新四通」

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】針對中國12日宣布10大惠台政策，學者曲兆祥受訪時表示，若政策可落實，民眾當然會有感，但通橋有國安疑慮，可行性不高；學者郭育仁受訪時則說，惠台政策影響有限，但政府須謹慎因應「金馬新四通」，還有共用機場的問題。陸委會則呼籲中國，儘速恢復與我國合法民選政府的常態性溝通對話。

中共台辦12日因應「鄭習會」宣布10大惠台措施，包括國共交流平台、國共青年交流、金馬通水、通電、通氣、通橋的「新四通」，可共用新機場（翔安機場）；恢復兩岸直航、支持台灣農漁產品、食品業、中小微企業、影視業與觀光業等。

要與政府溝通

對此，文化國發所兼任教授曲兆祥受訪時表示，中國希望藉此讓兩岸的民生交流恢復到2016年以前的水準，這應該是鄭麗文去中國前就有準備的政策內容，且鄭習會中，與經濟政策高度相關的國家發改委主委鄭柵潔也在會談中露面，顯示中國對於這樣的開放早有規劃。

「但這是中國單方面的開放！」曲兆祥說，若政策可以落實、民眾當然會有感，但陸委會近日也有發表聲明，要求中國與台灣政府直接溝通，若中國完全不與台灣政府接觸，單方面的措施在台灣很難施行。

另外，以前在國民黨政府時期，金馬與廈門「通橋」可能都會有不小疑慮，如今是民進黨政府執政，要達成通橋恐怕只會更難。

中共在幫國民黨助選

中山亞太所教授郭育仁受訪時分析，此次中國宣布惠台10項政策的時間點，也與兩會的「十五五規劃綱要草案」有關，是朝向在草案的台灣專章裡面提到的「促融」與「促統」的方向，核心原則還是「一個中國、九二共識」，10項惠台也符合草案中提到的「兩岸融合發展示範區」與「海峽兩岸產業合作區」。

「中國就是要幫國民黨助選！」郭育仁表示，包括農漁產業、遠洋漁業，還有影視與旅遊等產業，這波惠台政策可說是精準打擊：農漁是民進黨中南部縣市主要產業，影視與觀光則是2016年兩岸減少交流後受創最重的部分。他也說，其實遠洋漁業與食品業方面應該是「惠中政策」，台灣這兩個產業很強，是中國有需求。

新四通涉政府管轄權

郭育仁指出，10項惠台政策大多可以繞過台灣政府，但他認為影響有限，例如農漁產品，中國早就不是台灣主要市場、遠洋漁業與食品本來就不用中國幫忙，影視業本來就有在做，而旅遊牽涉兩岸政府合作，小兩會之前也都沒開，因此旅遊增加交流的成功機會不大。但他分析，「金馬新四通」，還有共用翔安新機場的部分，會牽涉台灣政府管轄，政府需謹慎因應。

陸委會則發聲明表示，北京提出的「十項促進兩岸交流合作措施」，只是國共雙方的政治交易，成本卻由全民來負擔。

讓利是糖衣毒藥

「北京的經貿讓利，經常以各種莫須有理由片面撤銷、停止！」陸委會批評，這造成我國農漁民、產業莫大損失，其所謂「片面讓利」，只是包裝爲「大禮包」的糖衣毒藥，國人所共同經驗的，則是其將經貿作為「經濟壓迫」，凸顯「養套殺」本質的國家與產業利益傷害。

「中國不應以各種政治理由迴避與我國政府協商。」陸委會指出，中共表面上一再宣稱推動恢復兩岸直航、推動金馬「通水、通電、通氣、通橋」，甚至拋出「支持金門共用廈門新機場」等議題，但這些都牽涉到核心的國家安全與政府公權力行使，必須有政府主管機關的評估、參與及雙方政府正式協商，舉世皆然。

應正視中華民國存在

因此，陸委會再次呼籲北京當局，正視兩岸互不隸屬的客觀事實，正視中華民國的存在，儘速恢復我國合法民選政府的常態性溝通對話，這才是促進兩岸和平與增進人民福祉的正道。

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