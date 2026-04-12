中國大陸公布對台農業措施 農業部：分散風險多元布局

針對中國今天公布對台10大措施，農業部表示，秉持保障農民收益與確保產業永續發展原則，針對外銷採取「分散風險、多元布局」策略，持續協助農民與業者拓展海外市場。

針對中國公布對台10大措施，農業部發布新聞稿表示，中國屢次無預警且無事先通知並忽視諮商的情況下暫停台灣農漁產品進口，這種做法完全不符合國際規範，也無科學依據，顯見中國市場具高度風險及不確定性。農業部呼籲中方遵守國際貿易規範與慣例，與我方進行科學諮商，儘速恢復台灣農產品輸入，以順暢兩岸貿易。

農業部列舉，中國屢次無預警且無事先通知的情況下，暫停台灣鳳梨、釋迦、柑橘類、石斑魚等多項農漁產品進口；且中方忽視我方多次希望進行諮商，以恢復兩岸農產貿易要求，嚴重影響農民收益。

農業部進一步說明，中國自民國2022年6月起全面暫停台灣石斑魚進口，台灣依「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」正式機制，向中方敘明石斑魚養殖產業管理措施，並提供輸中石斑魚養殖場合格登錄名單，但迄今中方並未回應，僅公布部分輸銷名單，且對所公布資料並無相關說明。

另外，針對中方提及將「研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位」。

農業部回應，台灣以漁業法及遠洋漁業等法規對遠洋漁船進行管理，漁船在國外港口整補，必須考量業界需求，以及港口國與我合作及分享資訊關係，以共同打擊「非法（Illegal）、未報告（Unreported）、不受規範（Unregulated）」漁撈行為。此外，台灣與中國在遠洋漁業屬競爭關係，爰台灣漁船仍應停靠符合台灣規定與合作需求各國港口，以利遠洋漁業管理。

近年來積極推動農產品出口市場多元化，農業部統計，以生鮮蔬果為例，輸中占比從2019年最高73.0%降到2022年僅有1.3%，後續雖中國恢復我部分鮮果品項輸入，2025年微幅增加至12.6%，但仍較2019年大幅降低。

另外，鳳梨原本外銷高度依賴中國市場，經農業部與農民共同努力拓銷日本市場，鳳梨銷日數量從2020年的2160公噸，增至2025年1萬6014公噸，成為台灣鳳梨最大出口國，也帶動鳳梨輸往新加坡、紐澳等高端市場成長。

此外，農業部也持續透過科學化管理及冷鏈建設，提升石斑魚品質，每年持續外銷美國、加拿大、日本、馬來西亞、泰國及關島等市場。