鄭麗文訪陸評價 楊永明曝美國學者讚：兩岸對話及和解、幫美國的忙

國民黨主席鄭麗文今天將結束赴大陸訪問行程返台。中國文化大學講座教授、國安會前副秘書長楊永明分析，鄭麗文在嚴峻情勢下頂著鋼盔向前衝，讓台灣在軍事防衛外有政治對話及和解，現在美國眾多學者都認為兩岸和平符合美國國家利益，是在幫美國的忙，而這也是世界想看到的，現在就看民進黨政府怎麼接球。

楊永明指出，兩岸現狀不太樂觀，甚至是兵凶戰危，對台灣人來說，除安全外，經濟、民生也同等重要，而台灣與大陸又交流頻繁；若能在軍事防衛外有政治對話及和解，這並不矛盾。

楊永明說明，鄭麗文在如此嚴峻衝突情況下赴陸「鄭習會」，此行也再次確認九二共識是兩岸政治基礎，大家都希望透過對話來維持和平穩定，而習近平的對話意外柔和，顯見習近平了解到兩岸嚴峻及台灣政治複雜的情勢，因此鮮少提及統一，甚至沒提武力，純粹是親情喊話。

楊永明認為，習近平此言不只跟鄭麗文、台灣人或兩岸，也是在跟全球做對話；像這次美國與伊朗間的戰爭造成中東動盪，全球能源及經濟也遭受衝擊，美國也沒因此取得優勢，這更凸顯兩岸對話讓世界看到在全球經貿緊密情況下，可預測、有對話機制的和平才是大家想看到的，而鄭麗文以最大黨領袖、代表多數民意來與中國大陸建立這樣的機制，也是一個典範，現在就看民進黨政府怎麼接球。

楊永明提到，布朗大學國際與公共事務學院客座教授、「中國倡議」計畫主任高德斯坦（Lyle Goldstein）對鄭習會也有深刻洞見，認為這並不是美國在亞洲地位的重大挫折，恰恰相反，如果台灣海峽兩岸和平，美國人會更安全；美國領導人甚至可能會意識到，鄭麗文尋求兩岸和解是在幫美國的忙。鄭麗文比委內瑞拉的馬查多（Maria Corina Machado）更值得獲得諾貝爾獎和平獎。

楊永明表示，愈來愈多美國學者從美國國家利益角度來分析，都認為兩岸和平最符合美國國家力利益，不只是國務院有相關發言，美國在台協會（AIT）處長谷立言也說，台灣官方不需要在對話和嚇阻間做選擇，可以和大陸多接觸。

楊永明感嘆，總要有人頂著鋼盔向前行，因此鄭麗文前往大陸表達兩岸要和平的基本態度。民進黨政府應思考如何符合人民心之所向，若不能認知就恐面臨兵凶戰危，但這並不符合台灣人民利益，接下來還有兩次選舉，就交給人民用選舉來表達究竟要走向和平之路還是台獨之路。