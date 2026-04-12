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陸宣布對台10項政策 總統府：不應淪為特定政黨政治交易的籌碼

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照

鄭習會」落幕，中共中央台辦主任宋濤今天獲授權宣布十項對台措施。總統府發言人郭雅慧表示，政府一貫支持健康、有序的兩岸交流，包括農產品貿易、觀光往來等，但任何交流安排都不應附帶政治前提，更不應淪為特定政黨政治操作或交易的籌碼。中方若真有意推動相關措施，應透過既有聯繫管道，與我方政府主管機關展開協商。

郭雅慧指出，長期以來，中國常將兩岸交流工具化、武器化，各項所謂「措施」帶有高度不確定性，時開、時斷，時而選擇性開放、時而以莫須有藉口叫停，多年來對我國產業、農漁民帶來難以估計的傷害，這次所公布的「十項措施」，多數為長期以來時開時禁，毫無遵循市場機制及國際規範的項目，並且一如過去不循既有管道與我國政府洽商，此次中國是否又會如同過去，把兩岸事務作為「經濟脅迫」而故技重施？！

郭雅慧強調，兩岸任何開放措施都涉及政府公權力與制度管理事項，中方若真有意推動相關措施，應透過既有溝通聯繫管道，與我方政府主管機關展開協商，以作真正有利兩岸交流健康有序發展的各種安排。

宋濤宣布的對台十項措施，包括推動福建沿海地區在條件具備情況下，同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋；推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化；支持台灣農漁產品參與大陸各類展銷會、對接會，拓展銷售渠道；完善涉台漁業准入管理；為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利；研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微企業依法依規開拓大陸市場；允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網絡視聽平台播出；推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點等。

鄭麗文 鄭習會 總統府

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