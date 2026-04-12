陸發布對台10措施 政院批陸將經貿武器化…落實風險把關避免衝擊

鄭習會後，中共方面宣布10項對台措施。行政院說，政府支持健康有序、基於對等尊嚴的兩岸交流，但過去北京「時開時禁」，造成我國產業及農漁民權益受害至深，此種高度不確定性的作法，只是將經貿武器化；政府會就兩岸間各項往來事務進行整體風險評估與把關，確保不會對我國經濟體質與產業結構造成衝擊。

國民黨主席鄭麗文結束訪問大陸的「和平之旅」，中共宣布推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行；在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利；符合要求的台灣食品生產企業可在大陸註冊，及台灣食品輸入大陸提供便利，推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持金門共用廈門新機場等。

對此，行政院發言人李慧芝表示，所謂「十項促進兩岸交流合作措施」，過去北京以各種莫須有理由時開時禁，造成我國產業及農漁民權益受害至深。過去經驗一再顯示，這種具有高度不確定性與選擇性，例如隨時調整或中斷開放，或僅針對特定對象進行差別待遇，只是把交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法，國人及產業都看得很清楚。

李慧芝說，政府支持健康、有序並符合對等、尊嚴原則的兩岸交流，政府會就兩岸間各項往來事務進行整體風險評估與把關，確保各項交流安排，不會對我國經濟體質與產業結構造成衝擊。

她說，至於所有涉及政府公權力項目，也都應透過雙方政府就既有機制進行協商，並且不附帶任何政治前提，一切尊重市場機制及國際規範辦理。中國如也真正誠意一改過去以來的做法，在對等、尊嚴及可預期的基礎上，與台灣健康、有序互通，這才是兩岸間最好的互信建立方式。