快訊

持續增強！強颱辛樂克體型非常龐大 粉專：強烈颱風前段班

MLB／本季首度在主場開轟 大谷翔平：希望能夠保持這種勢頭

日職／坦言首轟等得有點久 林安可：開心球隊贏球自己也有突破

聽新聞
0:00 / 0:00

陸宣布10項兩岸交流利多 政院：交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片
行政院發言人李慧芝。圖／聯合報系資料照片

中國政府12日發布所謂「十項促進兩岸交流合作措施」一事，行政院發言人李慧芝12日表示，這次所謂「十項促進兩岸交流合作措施」多數過去北京以各種莫須有理由時開時禁，造成我國產業及農漁民權益受害至深。過去的經驗一再顯示，這種具有高度不確定性與選擇性，例如隨時調整或中斷開放，或僅針對特定對象進行差別待遇，只是把交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法，國人及產業都看得很清楚。

中國政府透過新華社等官媒宣布十項促進兩岸交流合作的政策，內容包括建立國共兩黨常態化溝通機制、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台、以及觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流等多項措施。

李慧芝說，政府支持健康、有序並符合對等、尊嚴原則的兩岸交流，政府會就兩岸間各項往來事務進行整體風險評估與把關，確保各項交流安排，不會對我國經濟體質與產業結構造成衝擊。至於所有涉及政府公權力項目，也都應透過雙方政府就既有機制進行協商，並且不附帶任何政治前提，一切尊重市場機制及國際規範辦理。中國如也真正誠意一改過去以來的做法，在對等、尊嚴及可預期的基礎上，與台灣健康、有序互通，這才是兩岸間最好的互信建立方式。

鄭麗文 鄭習會 李慧芝 兩岸 行政院 北京

延伸閱讀

陸委會批陸10項惠台措施：「國共政治交易」 籲恢復政府對話

中方提兩岸善意措施 白營地方：應降不確定性、拓多元外銷

陸公布10大利台政策 綠黨團：非單純民間交流

嘉縣農產深耕國際通路 翁章梁指中國市場不穩定須審慎運作

相關新聞

陸發布對台10措施 政院批陸將經貿武器化…落實風險把關避免衝擊

鄭習會後，中共方面宣布10項對台措施。行政院說，政府支持健康有序、基於對等尊嚴的兩岸交流，但過去北京「時開時禁」，造成我國產業及農漁民權益受害至深，此種高度不確定性的作法，只是將經貿武器化；政府會就兩岸間各項往來事務進行整體風險評估與把關，確保不會對我國經濟體質與產業結構造成衝擊。

影／鄭麗文搭機返回台灣 宋濤送機：後會有期

中國國民黨主席鄭麗文12日午後結束在大陸訪問的和平之旅，於北京搭乘班機返回台灣，中共中台辦主任宋濤送機，與接機時規格一致。

北京拋10利多 陸委會：糖衣毒藥 凸顯「養套殺」本質

國民黨主席鄭麗文訪陸行12日劃上句點，中共12日上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。對此，陸委會同日下午表達強烈立場，批評中共「片面讓利」實為「糖衣毒藥」，只是包裝為「大禮包」的糖衣毒藥，凸顯「養套殺」本質，強調凡涉及公權力的兩岸事務，都必須經由雙方政府在對等、尊嚴的前提下協商。

陸宣布對台10項政策 總統府：不應淪為特定政黨政治交易的籌碼

「鄭習會」落幕，中共中央台辦主任宋濤今天獲授權宣布十項對台措施。總統府發言人郭雅慧表示，政府一貫支持健康、有序的兩岸交流，包括農產品貿易、觀光往來等，但任何交流安排都不應附帶政治前提，更不應淪為特定政黨政治操作或交易的籌碼。中方若真有意推動相關措施，應透過既有聯繫管道，與我方政府主管機關展開協商。

陸方喊開放滬、閩赴自由行 業者搖頭直指1關鍵盼他「苦民所苦」

國民黨主席鄭麗文率團訪陸後，大陸今天宣布的十項對台措施，涵蓋推動恢復上海、福建居民赴台灣本島自助旅行。日月潭業者期待，但也搖頭直言關鍵仍在賴政府，若中央不同意，對岸給再多措施也沒用，盼賴清德「苦民所苦」。

大陸行最後一站 鄭麗文參觀小米汽車工廠會雷軍

國民黨主席鄭麗文訪陸行最後一站到小米汽車超級工廠參觀，小米集團董事長雷軍親自到場，並贈送鄭麗文一支小米手機；鄭麗文參訪過程中表示，自己家裡很多小米產品，因為她老公特別喜歡小米產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。