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鄭習會後中國大陸發布10項涉台措施 經濟部回應了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
鄭習會後陸發布10項涉台措施，經濟部回應，台灣經濟發展仍依循「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的原則來推動，將按自己目標前進。圖／本報資料照片
鄭習會後陸發布10項涉台措施，經濟部回應，台灣經濟發展仍依循「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的原則來推動，將按自己目標前進。圖／本報資料照片

國民黨主席鄭麗文12日下午結束中國大陸訪問行程返台，中共中央台辦上午宣布10項涉台政策措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行試點、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化。經濟部回應，台灣經濟發展仍依循「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的原則來推動，將按自己目標前進。

經濟部表示，經濟部表示，台灣經濟發展仍依循「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的原則來推動。根據亞洲開發銀行（ADB）4/10的最新預測，2026年台灣的GDP成長率為7.6%、中國則為4.6%，顯示台灣整體經濟具備良好韌性與動能。

經濟部表示，台灣將會按照自己的目標，持續發展五大信賴產業及AI十大建設，同時照顧國內中小微企業發展、促進內需成長。

鄭麗文 鄭習會 經濟部

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