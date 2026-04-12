鄭習會後中國大陸發布10項涉台措施 經濟部回應了

鄭習會後，中共方面宣布10項對台措施。行政院說，政府支持健康有序、基於對等尊嚴的兩岸交流，但過去北京「時開時禁」，造成我國產業及農漁民權益受害至深，此種高度不確定性的作法，只是將經貿武器化；政府會就兩岸間各項往來事務進行整體風險評估與把關，確保不會對我國經濟體質與產業結構造成衝擊。

2026-04-12 16:12