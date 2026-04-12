中共「京B」車輛矮化鄭麗文主席？ 政治瞎掰大鬧笑話

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】近日網路流傳一則以「鄭習會」為題的相關報導，並搭配國民黨訪問團搭乘中型巴士的畫面，進一步渲染為「遭中共刻意矮化」。經查，這類說法存在多重失真，不僅對北京車牌制度的理解錯誤，連所謂「鄭習會」本身的相關敘事，也已被指出屬於錯假新聞，不宜未經查證即轉傳或引用。

《聚傳媒》查核指出，葉慶元律師貼一張照片狠打臉：不要瞎掰鄭麗文搭巴士被矮化好嗎？事實上，中共高層如習近平過往亦曾搭乘類似車款，因此不能僅憑車型就推論為「矮化」。然而，若進一步比對網路流傳版本與已知查證資訊，可發現爭議焦點其實不只在車型，而是外界將車上懸掛的「京B」車牌，也錯誤解讀為羞辱或降格的象徵。

事實上，「京B」並非貶抑標記，而是北京營運車輛的正常牌照類型。依公開車牌說明資料，京A與京B屬於不同用途的牌照，其中京A多指北京市登記的非營運車輛，京B則為營運車輛使用，包括出租車與客車等。換言之，接待訪團所使用的租賃中巴、商務中型客車，若懸掛京B車牌，正是符合其營運性質的常見配置，並非遭到刻意羞辱。

此外，網路上也常將「京A」以訛傳訛為所謂「權貴專用車牌」。實際上，京A是北京較早期發放的非營運車牌號段，因歷史背景與現存數量較少，才逐漸被附會出特殊政治想像；這種印象並不等於凡非京A即代表規格較低，更不能反向推導出京B就是「矮化」證據。

知名陸配作家上官亂也在臉書發文澄清相關誤解。她指出，外界將京B車牌與政治羞辱直接畫上等號，屬於對中國車牌制度缺乏基本理解後的過度延伸。尤其兩岸議題高度敏感，但越是敏感，越不能依賴片段畫面、二手訊息與既有偏見來拼貼解釋。否則就會把日常行政或交通安排誤判為政治訊號，最終不但無助於理解真相，反而讓錯誤認知持續擴散。因此相關評論必須建立在對大陸的政府制度與社會運作有基本理解的前提上，才有意義可言。

綜合而言，這波「巴士矮化」說法之所以具有誤導性，在於它把正常的營運車牌包裝成政治符號，再將未充分查證的「鄭習會」敘事繼續擴散。對閱聽眾而言，面對此類涉及兩岸政治敏感性的影像與說法，仍應先確認事件真實性，再檢視制度背景，避免落入以圖帶風向、以訛傳訛的資訊陷阱。

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