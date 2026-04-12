「鄭習會」是藍營選舉利多？ 柯志恩：再觀察但「對話總比對抗好」

國民黨黨主席鄭麗文訪陸行程今天結束，陸方也同步宣布十項惠台政策。針對鄭麗文認為，鄭習會是選舉的大利多，且會化為選票一事，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表示，是否選舉利多還要觀察、對話比對抗好；她也呼籲兩岸透過這次的訪陸而破冰，重新展開經濟、民生等議題交流。

柯志恩指出，鄭習會後大陸宣布十項惠台政策，不可否認，在高雄民進黨的刻意政治宣傳下，的確會有部分民眾對鄭主席訪陸感到憂慮，但地方選舉重視民生經濟，「鄭習會」會不會是選舉利多，她認為還要觀察，但也證明她一再說的，「對話總比對抗好」。

柯也表示，鄭麗文這次訪陸，大家透過媒體報導，都很清楚看到國民黨不斷向陸方傳遞台灣社會對兩岸和平與民生、經濟等方面交流的呼籲與期待，也獲得陸方正面回應。但同一時間，我們也看到民進黨的政治人物，是如何用各種語言去醜化、攻擊國民黨這次的交流，證明民進黨自己沒辦法處理不了兩岸，就先抹紅別人，民進黨拿不出辦法，就把交流講成危險。

柯進一步指出，過去在馬政府時期，兩岸有緊密的經貿合作交流，但民進黨上台後，近年陸方也常片面取消台灣農漁產品的輸入，造成農漁民的一些怨言與不滿。

柯呼籲，兩岸若能透過這次鄭麗文主席訪陸的機會破冰，重新展開包括經濟、民生議題的交流；陸方提出的政策應該不受政治因素影響，必須長期穩定，而非短期效益，如此一來，兩岸的交流合作才能走得長遠。