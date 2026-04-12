快訊

持續增強！強颱辛樂克體型非常龐大 粉專：強烈颱風前段班

MLB／本季首度在主場開轟 大谷翔平：希望能夠保持這種勢頭

日職／坦言首轟等得有點久 林安可：開心球隊贏球自己也有突破

聽新聞
0:00 / 0:00

「鄭習會」是藍營選舉利多？ 柯志恩：再觀察但「對話總比對抗好」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩表示，鄭習會是否為選舉利多還要觀察，但也證明她所強調的「對話總比對抗好」這句話。圖／立委柯志恩服務處提供
國民黨立委柯志恩表示，鄭習會是否為選舉利多還要觀察，但也證明她所強調的「對話總比對抗好」這句話。圖／立委柯志恩服務處提供

國民黨黨主席鄭麗文訪陸行程今天結束，陸方也同步宣布十項惠台政策。針對鄭麗文認為，鄭習會是選舉的大利多，且會化為選票一事，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表示，是否選舉利多還要觀察、對話比對抗好；她也呼籲兩岸透過這次的訪陸而破冰，重新展開經濟、民生等議題交流。

柯志恩指出，鄭習會後大陸宣布十項惠台政策，不可否認，在高雄民進黨的刻意政治宣傳下，的確會有部分民眾對鄭主席訪陸感到憂慮，但地方選舉重視民生經濟，「鄭習會」會不會是選舉利多，她認為還要觀察，但也證明她一再說的，「對話總比對抗好」。

柯也表示，鄭麗文這次訪陸，大家透過媒體報導，都很清楚看到國民黨不斷向陸方傳遞台灣社會對兩岸和平與民生、經濟等方面交流的呼籲與期待，也獲得陸方正面回應。但同一時間，我們也看到民進黨的政治人物，是如何用各種語言去醜化、攻擊國民黨這次的交流，證明民進黨自己沒辦法處理不了兩岸，就先抹紅別人，民進黨拿不出辦法，就把交流講成危險。

柯進一步指出，過去在馬政府時期，兩岸有緊密的經貿合作交流，但民進黨上台後，近年陸方也常片面取消台灣農漁產品的輸入，造成農漁民的一些怨言與不滿。

柯呼籲，兩岸若能透過這次鄭麗文主席訪陸的機會破冰，重新展開包括經濟、民生議題的交流；陸方提出的政策應該不受政治因素影響，必須長期穩定，而非短期效益，如此一來，兩岸的交流合作才能走得長遠。

鄭麗文 鄭習會 柯志恩

延伸閱讀

藍委讚鄭習會「讓台灣不只有綠色的聲音」

相關新聞

陸發布對台10措施 政院批陸將經貿武器化…落實風險把關避免衝擊

鄭習會後，中共方面宣布10項對台措施。行政院說，政府支持健康有序、基於對等尊嚴的兩岸交流，但過去北京「時開時禁」，造成我國產業及農漁民權益受害至深，此種高度不確定性的作法，只是將經貿武器化；政府會就兩岸間各項往來事務進行整體風險評估與把關，確保不會對我國經濟體質與產業結構造成衝擊。

影／鄭麗文搭機返回台灣 宋濤送機：後會有期

中國國民黨主席鄭麗文12日午後結束在大陸訪問的和平之旅，於北京搭乘班機返回台灣，中共中台辦主任宋濤送機，與接機時規格一致。

北京拋10利多 陸委會：糖衣毒藥 凸顯「養套殺」本質

國民黨主席鄭麗文訪陸行12日劃上句點，中共12日上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。對此，陸委會同日下午表達強烈立場，批評中共「片面讓利」實為「糖衣毒藥」，只是包裝為「大禮包」的糖衣毒藥，凸顯「養套殺」本質，強調凡涉及公權力的兩岸事務，都必須經由雙方政府在對等、尊嚴的前提下協商。

陸宣布對台10項政策 總統府：不應淪為特定政黨政治交易的籌碼

「鄭習會」落幕，中共中央台辦主任宋濤今天獲授權宣布十項對台措施。總統府發言人郭雅慧表示，政府一貫支持健康、有序的兩岸交流，包括農產品貿易、觀光往來等，但任何交流安排都不應附帶政治前提，更不應淪為特定政黨政治操作或交易的籌碼。中方若真有意推動相關措施，應透過既有聯繫管道，與我方政府主管機關展開協商。

陸方喊開放滬、閩赴自由行 業者搖頭直指1關鍵盼他「苦民所苦」

國民黨主席鄭麗文率團訪陸後，大陸今天宣布的十項對台措施，涵蓋推動恢復上海、福建居民赴台灣本島自助旅行。日月潭業者期待，但也搖頭直言關鍵仍在賴政府，若中央不同意，對岸給再多措施也沒用，盼賴清德「苦民所苦」。

大陸行最後一站 鄭麗文參觀小米汽車工廠會雷軍

國民黨主席鄭麗文訪陸行最後一站到小米汽車超級工廠參觀，小米集團董事長雷軍親自到場，並贈送鄭麗文一支小米手機；鄭麗文參訪過程中表示，自己家裡很多小米產品，因為她老公特別喜歡小米產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。