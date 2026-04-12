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中共10項涉台措施 文化部：沒必要走回頭路

中央社／ 記者趙靜瑜台北12日電

針對中共中央台辦今天宣布10項涉台措施中的影視部分，文化部表示，目前中國有條件的開放政策，「極像台灣黨國時代的宣傳影片，蒼白無力又空洞，我們沒有必要走回頭路」。

文化部表示，從中共涉台措施中有關影視內容部分即可清楚發現，所謂「導向正確」、「內容健康」、「有利兩岸親情與美好生活」等，仍是具有內容審查的框架，「這是自由民主台灣在創作上，不會有的引導或限制，當然更不可能發生由官方主導行銷宣傳等狀況」。

中共中央台辦今天宣布10項涉台措施，第9項為「允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸有線電視頻道和網路串流平台播出。」

第9項還提到「台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作。推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保護傳承與創新發展。」

文化部今天回應表示，作為主管機關，文化部的立場一向鼓勵台灣影視作品可以有更大的市場，對國際有更大的影響力，讓世界看到台灣；但目前中國有條件的開放政策，極像台灣黨國時代的宣傳影片，蒼白無力又空洞，「我們沒有必要走回頭路」。

文化部表示，所有的創作都不應該為黨國服務，那種創作只是為政治服務的宣傳工具，唯有自由民主的土壤，才能孕育出偉大的作品。

文化部強調，文化部會持續與所有創作者及業者共同努力，從補助、投資、國際市場拓展等，帶著台灣作品走向更寬廣自由的世界市場，「不受中國市場的控制及擺布」；也呼籲及提醒台灣影視產業創作者，珍惜並共同愛護這塊提供自由創作養分的土壤。

鄭麗文 鄭習會 文化部

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