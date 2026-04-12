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陸開放部分地區觀光自由行...士林商圈曝業績可漲3成 這隱憂成未爆彈

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中共中台辦宣布10項促進兩岸交流合作措施，包含恢復部分客運航班與觀光客自由行來台等措施。商圈樂見表示若陸客能來台業季至少可成長3成，但也擔憂當朝政府是否買單。本報資料照
中共中台辦宣布10項促進兩岸交流合作措施，包含恢復部分客運航班與觀光客自由行來台等措施。商圈樂見表示若陸客能來台業季至少可成長3成，但也擔憂當朝政府是否買單。本報資料照

中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」12日結束，中共中台辦宣布10項促進兩岸交流合作措施，包含恢復部分客運航班與觀光客自由行來台等措施。商圈樂見表示若陸客能來台業季至少可成長3成，但也擔憂當朝政府是否買單，呼籲軟性交流可讓兩岸不那麼緊繃。

士林商圈理事長蘇文山表示，過去士林夜市是陸客造訪重要景點之一，大多都是白天逛景點，晚上到夜市吃晚餐，若陸客能回流當然是很期待，「業績至少能成長3成以上」。

蘇文山表示，在陸客無法來台灣後，加上疫情影響，很多店家生意撐不下去而收到，包含過去陸客喜歡到日藥舖買成藥或到按摩店消費，全盛時期整個士林夜市就有5間日藥舖，但在沒有陸客後，都撐不住收攤。

蘇文山強調，雖然很期待，但還是取決於台灣當局的政策方向以及是否核發簽證給陸客，期盼兩岸交流可以更軟性一點，也能藉此促進經濟，讓雙方關係不用那麼緊繃。

鄭麗文 鄭習會

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