聽新聞
0:00 / 0:00
大陸10項惠台政策曝光 賴瑞隆：交流不是交換、不應有條件或前提
中國大陸在國民黨主席鄭麗文赴陸交流後發表十大惠台政策，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流及文化交流。民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆表示，他支持兩岸有對等、健康及穩定的交流，但交流不是交換，不應該有條件或前提。
立委賴瑞隆指出，過去經驗告訴我們，帶有政治風險的經濟安排，都可能對產業造成不確定性。因此台灣更應持續強化自身產業競爭力、平衡國際市場布局，讓經濟發展建立在穩健、長久的基礎上。
賴瑞隆說，在國際情勢與地緣政治風險持續升高之際，強化台灣的國防能量與地方產業韌性，才是正辦。近年來，面對國際情勢的變化，最重要的還是把國家實力顧好、把人民生活顧好，這才是最務實、也最負責任的態度。
賴強調，其實這已經不是中國第一次在特定政黨的拜訪下發布惠台措施，但真正的交流涉及到全台灣人民的權利，「我們期待兩岸可以透過公開、透明的管道建立有序的發展」；我們一貫的立場很清楚，支持兩岸對等、健康、穩定的交流，但交流不是交換，不應該有條件或前提。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。