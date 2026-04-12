大陸10項惠台政策曝光 賴瑞隆：交流不是交換、不應有條件或前提

中國大陸在國民黨主席鄭麗文赴陸交流後發表十大惠台政策，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流及文化交流。民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆表示，他支持兩岸有對等、健康及穩定的交流，但交流不是交換，不應該有條件或前提。

立委賴瑞隆指出，過去經驗告訴我們，帶有政治風險的經濟安排，都可能對產業造成不確定性。因此台灣更應持續強化自身產業競爭力、平衡國際市場布局，讓經濟發展建立在穩健、長久的基礎上。

賴瑞隆說，在國際情勢與地緣政治風險持續升高之際，強化台灣的國防能量與地方產業韌性，才是正辦。近年來，面對國際情勢的變化，最重要的還是把國家實力顧好、把人民生活顧好，這才是最務實、也最負責任的態度。

賴強調，其實這已經不是中國第一次在特定政黨的拜訪下發布惠台措施，但真正的交流涉及到全台灣人民的權利，「我們期待兩岸可以透過公開、透明的管道建立有序的發展」；我們一貫的立場很清楚，支持兩岸對等、健康、穩定的交流，但交流不是交換，不應該有條件或前提。