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讚「鄭習會」釋和平紅利 楊瓊瓔：十大對台政策促大台中產業起飛

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委楊瓊瓔。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委楊瓊瓔。圖／聯合報系資料照片

鄭習會」中國大陸國台辦主任宋濤獲授權宣布十項對台政策，國民黨立委楊瓊瓔表示，十項政策是實實在在的民生利多，從赴台自由行試點到兩岸客運直航航點增加，每一項都精準擊中大台中基層經濟的轉型痛點；她認為，台中作為台灣重要的產業與農業重鎮，必須搶先佈局，讓和平紅利轉化為基層百姓口袋裡的薪資與商機。

楊瓊瓔分析，十項新政策構築全方位的經貿互補框架，包含國共兩黨常態化溝通與青年交流機制為兩岸穩定奠定基礎、福建與金馬的「四通」、優化台灣食品企業註冊、建立農漁產綠色通道，並提供台灣漁船卸貨與銷售的便利。

此外，政策還延伸至產業端的支持，包括為中小微企業新設小額交易市場、放寬影視文創輸出，以及最重要的—恢復上海及福建居民自由行與擴大直航城市。這套涵蓋溝通、觀光、農漁、經貿與文創的組合拳，無疑為台灣基層產業注入了強心針。

楊瓊瓔提到，台中清泉崗機場與台中港擁有「雙港」優勢，首波開放上海與福建自由行後，台中應立即爭取恢復更多對點直航，讓觀光客能直接降落台中，探索大台中壯麗景色及城市美食。另外，對於大台中的果農及糕餅業而言，農漁產輸入便利化與食品註冊優化更是盼望已久的甘霖，這意味著台中的柑橘、甜柿與水梨、太陽餅、鳳梨酥等糕餅將能更順暢地進入大陸廣大的內需市場，實質增加基層農民、糕餅業的收入。

產業轉型方面，楊瓊瓔認為，大台中地區是全球精密機械與傳統產業的聚集地，許多充滿生命力的微型企業與文創工作室，過去苦於跨境成本過高，如今若能藉由政策扶持降低進入門檻，將能讓「台中製造」透過小額交易與影視輸出政策，在大陸市場建立更強大的品牌影響力。她承諾，未來將在國會積極監督相關部會落實行政對接，目標強化民生經濟發展。

楊瓊瓔認為，穩定兩岸局勢就是最好的民生政策，百姓要的不過是安居樂業，而這次十項政策帶來的和平曙光，正是一次讓大台中基層產業「動起來」的絕佳契機；政府應以民為本，積極回應這波善意，與地方政府通力合作，讓這十項惠民措施能真正用來幫助台灣相關產業。

鄭麗文 鄭習會 楊瓊瓔 台中市

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