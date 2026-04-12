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中共涉台措施提食品業優惠 陳時中：留意中斷風險

中央社／ 記者陳婕翎台北12日電

中共中央台辦宣布10項對台措施，包括食品業優惠。行政院政委陳時中提醒優惠未必全有利，且一旦措施停止，影響產業鏈；專家也指台灣食品在中國市場競爭力弱，許多規範不友善。

國民黨主席鄭麗文結束中國大陸訪問行程，中共中央台辦今天上午宣布10項涉台政策措施，包含農業、交通旅遊、衛福、影劇等，其一是「為符合要求的台灣食品生產企業在大陸註冊和台灣食品輸入大陸提供便利」。

行政院政務委員陳時中下午出席「健康台灣政策挑戰與展望」論壇，對於媒體詢問有關中國提出台灣食品業優惠一事表示，「有一些優惠，我們是歡迎啦！」台灣不會放棄任何機會，但未來整體規劃仍須多加留意。

陳時中說，過去已有中國向台灣食品業者提出優惠經驗，每當政策出現變化時，都需要思考如何因應；因此，不能只看到表面的優惠就認為一定是利多，同時也要考慮一旦措施停止時，整體產業鏈該如何調整與應對，這些都需要事先做好完整的預期與規劃。

前行政院衛生署食品藥物管理局長康照洲指出，過去兩岸在食品交流相當頻繁，雙方也能坐下來討論輸入規範與互惠措施，但政治因素使交流中斷；近年食品輸入規範與關稅環境不佳，且屢有設限與臨時停止進口情況，影響台灣食品進入中國市場。

康照洲說，台灣食品產業過去相較中國具有優勢，但隨著中國大型食品企業崛起，加上人力與生產成本較低，台灣食品在中國市場的競爭力逐漸下降，甚至轉為弱勢；雖中國曾多次提出優惠措施，但許多台灣大型食品業者，如統一、泰山等，仍逐步撤出中國市場，顯示整體環境的變化。

此外，康照洲指出，儘管中國官方表達歡迎，但實際上台灣食品在當地競爭力不足，因此業者產業布局已不再依賴單一市場，中國設廠也不是唯一選項，轉向東南亞布局已成為常見策略。

康照洲認為，若中國希望提升對台灣食品產業的吸引力，首先應放寬台灣食品企業在中國註冊及產品輸入的相關規範，不應設下過多不友善或過於嚴格的標準；其次，關稅須具備足夠競爭力，才能讓台灣食品在中國市場有發展空間。

鄭麗文 鄭習會 陳時中

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