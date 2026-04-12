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大陸提食品業者優惠措施 專家：對岸食品進口標準、關稅為兩大重點

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣醫藥品法規學會理事長康照洲（左）表示，大陸給予食品業者優惠，相關進口標準不應太過嚴格，關稅也應給予優惠。行政院政委陳時中（右）說，對於食品優惠措施，我們歡迎，但萬一停止的時候，產業鏈怎麼樣去調整都須預先思考。記者沈能元／攝影
台灣醫藥品法規學會理事長康照洲（左）表示，大陸給予食品業者優惠，相關進口標準不應太過嚴格，關稅也應給予優惠。行政院政委陳時中（右）說，對於食品優惠措施，我們歡迎，但萬一停止的時候，產業鏈怎麼樣去調整都須預先思考。記者沈能元／攝影

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共中央台辦今宣布10項惠台措施。其中，第七項為為符合要求的台灣食品生產企業在中國註冊和台灣食品輸入中國提供便利。行政院政委陳時中說，對於食品的優惠措施，我們是歡迎，「任何機會我們都不會放棄」，但做整體歸畫時，也要注意以往的經驗，當措施有一些變化時，怎麼樣去因應，這兩者一定要想清楚，不是只有優惠就一定是優惠，萬一停止的時候，整個產業鏈怎麼樣去調整都須預先思考。

今天於「健康台灣政策挑戰與展望」會議前，台灣醫藥品法規學會理事長康照洲表示，兩岸過去在食品方面的交流，原本就非常頻繁，但確實因為政治因素的關係，造成過去雙方主管機關訂立的標準等交往，都稍微中斷了。

康照洲說，食品進口最重要的是須符合對岸規範，如不能提早知道相關關卡，將導致食品無法進口至大陸，這次對岸會提出什麼優惠措施，目前不清楚。另，因大陸食品業興起，我國食品業在大陸的競爭力受限，因此，若大陸提出更大優惠措施，吸引我國食品業進入大陸市場，最重要有兩個部分，分別是食品進口標準不應太過嚴格，關稅也應給予優惠，否則難以與當地食品業者競爭。

過去，台灣憑著農業技術，如優良的水果等，但當水果種植輸入大陸後，對方就學起來了。所以，我們現在的競爭優勢愈來愈弱，如今台灣的強項是研發能力及好的品質，目前大陸願意開放讓食品可以過去，對我們來說都是好的。

外界憂心，食品業者恐僅依賴大陸市場，未來政策若有變化，業者恐受到影響。康照洲說，雖然大陸歡迎食品業者輸入食品或設廠，但業者在當地的競爭力是否足夠，這是一個大的問題，特別是食品價格的競爭，而業者投資策略也絕對不會在單點，如味丹在越南投資等。

至於，中國大陸在對台貿易政策，往往常有變動，業者應如何因應？康照洲說，這確實很難，大陸有時候針對某些產品說停就停、不進口就不進口。因此，開放食品市場的進口標準等訂定 ，雙方應持續溝通。

鄭麗文 鄭習會

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