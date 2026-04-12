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陸方喊開放滬、閩赴自由行 業者搖頭直指1關鍵盼他「苦民所苦」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭是國際觀光景點，也是不少陸客必遊景點之一。圖／本報資料照片
日月潭是國際觀光景點，也是不少陸客必遊景點之一。圖／本報資料照片

國民黨主席鄭麗文率團訪陸後，大陸今天宣布的十項對台措施，涵蓋推動恢復上海、福建居民赴台灣本島自助旅行。日月潭業者期待，但也搖頭直言關鍵仍在賴政府，若中央不同意，對岸給再多措施也沒用，盼賴清德「苦民所苦」。

鄭麗文率團訪問大陸，歷經10日的鄭習會高潮，行程於今天結束並返台；中共方面於今上午宣布具體的10項兩岸善意措施，針對觀光旅遊部分也是利多，宣布「推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊（自助旅行）試點」。

由於日月潭是陸客最愛造訪的景點，對此當地觀光業者樂觀其成，卻也點出關鍵仍在台灣政府的態度，並直言陸方雖釋出善意，但就怕只是「一廂情願」，畢竟若中央政府不同意，對岸給出再多措施也沒用，盼賴清德和中央能「苦民所苦」。

南投日月潭觀光圈聯盟盟主李吉田說，若中央能鬆綁讓陸客來台自由行，對南投將是一大好消息，就以前經驗來看，八成陸客來台都會到南投，不只日月潭，對南投縣旅宿、餐飲、農特產伴手禮銷售等整體觀光都具正面效益，地方樂觀其成。

但先前陸方就喊出恢復上海居民赴金馬旅遊，後續雙方政府有說給「小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會、中國海峽兩岸旅遊交流協會）」去談，最後卻是不了了之，兩岸觀光交流一樣沒推進，這次雖說是開放到台灣本島恐怕又是同樣狀況。

「以前日月潭附近一堆土產店，沒了陸客，現在都倒光了。」當地陳姓土產店業者說，早年陸客蓬勃來台時，潭區周邊賣農特產、伴手禮賣得嚇嚇叫，陸客不能來後，雖換成東南亞等外國客，但就不受青睞，土產店收掉一堆，轉型也沒用。

陳姓業者表示，陸方喊出要開放上海及福建居民來台自助旅行，地方當然期待，畢竟還是比較喜歡台灣土產及伴手禮，尤其現在觀光不景氣，陸客如果可以回流來台，不管對南投、花蓮等地觀光一定能有所幫助，盼賴清德總統能「苦民所苦」。

李吉田也向賴政府喊話，目前台灣整體觀光景氣不佳，不少旅宿都在「養蚊子」，甚至面臨倒閉，此次陸方釋出善意，中央不一定要照單全收，但地方期盼台灣政府能夠順水推舟，不要又將兩岸觀光交流的門直接關上。

他強調，若對台灣政府對陸客來台自由行，若仍有部分疑慮或擔憂，那中央就好好研擬相關配套措施，把管理機制做好，盡可能的讓兩岸緩步交流，因此希望政府能好好利用這一波觀光利多，好好振興台灣觀光。

日月潭是國際觀光景點，也是不少陸客必遊景點之一。圖／本報資料照片
日月潭是國際觀光景點，也是不少陸客必遊景點之一。圖／本報資料照片

鄭麗文 鄭習會 日月潭 賴清德

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