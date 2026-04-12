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陸方鬆綁訊號浮現 屏東養殖漁業業者不再單押同一市場 分散風險

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
圖為佳冬養殖戶收成石斑魚畫面。（本報資料照片）
圖為佳冬養殖戶收成石斑魚畫面。（本報資料照片）

大陸在2022年6月13日暫停台灣石斑魚輸陸，之後在2023年12月22日通知恢復石斑魚活魚輸入，從起初7家養殖場列入名單，目前增加為11家。陸方今拋出惠台利多。屏東縣養殖漁業協會總幹事陳啟宏說，持續觀望，漁民也深知不會把市場都押在同一個地方。

屏東縣養殖漁業協會總幹事陳啟宏說，台灣這幾年養殖漁業市場已不會是單一市場考量，都是採取多市場規畫，努力做內外銷市場開拓。

陳啟宏表示，陸方的經濟狀況買氣也變差，目前量能也沒有像過往那樣大或是價格高。從整體世界趨勢，大家都知道不會單押同一個市場，若遇到市場限縮、或是有些狀況或是政治因素等考量，都會壓縮外銷量能。農特產品短期還是要去化，這幾年反反覆覆狀況，大家都有學到教訓，不會單一市場。

「持續觀望」，陳啟宏說，以石斑魚來說，經濟層面來看，石斑魚產地價格近年處於低迷，陸方經濟量能也減少，對岸宴慶餐廳也收許多，石斑魚是屬於宴慶的魚，不是一般家庭會吃，大陸養的石斑種類多、量多，相對台灣銷過去價格，利潤更低，也牽動市場價格。

陳啟宏說，養殖漁民這幾年蠻辛苦，有些會轉化到內銷或其他通路，有些養殖戶也會鑽研其他魚種分散風險，不會全都押在同一個魚種。

陸方在2022年6月13日暫停台灣石斑魚輸陸，之後2023年12月22日，通知恢復石班魚活魚輸入，當時國內有7家養殖場列入名單，至目前已增加為11家。農業處表示，因台灣石斑魚輸陸受限，近幾年出口轉往香港趨勢，以2025年為例，石斑魚活魚出口量為8849公噸，出口大陸、香港地區比例為3比7。

農業處表示，屏東近年來石斑養殖面積，大陸禁令後有減少一些，2019年489.42公頃、2020年528.49公頃、2021年515.12公頃、2022年499.47公頃、2023年467.3公頃與2024年476.59公頃。

農業處表示，屏東縣是台灣石斑魚最重要養殖基地，產量與產值均占全台四成，養殖區域集中佳冬、枋寮及林邊；暫停輸陸前屏東產量約6800到8000噸，產值約18到22億元。暫停輸陸後屏東產量約6000到6500噸，約16到19億元。暫停輸陸前內外銷比為3比7；經歷暫停輸陸後目前內外銷比約4比6。

鄭麗文 鄭習會 屏東 漁民

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