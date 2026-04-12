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陸推10項善意措施 謝龍介讚和平契機、陳亭妃憂「糖衣毒藥」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
對於大陸宣布10項兩岸善意措施，國民黨參選人、立委謝龍介（中）認為，鄭習會獲國際正面評價，兩岸對話展現溫和善意，有助推進和平，呼籲政府勿升高對立，持續促進交流，讓民眾感受實質利多。圖／本報系資料照
對於大陸宣布10項兩岸善意措施，國民黨參選人、立委謝龍介（中）認為，鄭習會獲國際正面評價，兩岸對話展現溫和善意，有助推進和平，呼籲政府勿升高對立，持續促進交流，讓民眾感受實質利多。圖／本報系資料照

國民黨主席鄭麗文近期率團訪陸開啟「和平之旅」，大陸方面今宣布10項兩岸善意措施，對此，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃認為，要「小心包著糖衣的毒藥」；國民黨參選人、立委謝龍介則說，鄭習會獲國際正面評價，兩岸對話展現溫和善意，有助推進和平，呼籲政府勿升高對立，持續促進交流，讓民眾感受實質利多。

大陸國台辦今宣布10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流等，謝龍介認為，此次鄭習會及兩黨會談，美國A IT及智庫專家、歐美學者，很多人均表示樂見其成，顯見兩岸交流對話受國際歡迎，更是台灣必須持續努力的道路。

他也提到，黨主席鄭麗文的論述具有歷史感及國際視野框架，習近平則展現近多年來、最溫和柔軟的措語，可看出這次和平的主題，兩岸都有努力在推進；這次和平及雙方理性溫和對話，相信中間選民可感受到和平有機會被實現，需要為政者更多的善意及努力。

謝龍介強調，民進黨自己不願做、不肯做，至少也不需要再讓台海加深敵意、升高風險，也相信所作所為民眾都會看在眼裡，各項對人民利好、利多的開放，相信人民會有直接的感受。

針對觀光旅遊方面，大陸將推動恢復上海及福建居民赴台自由行及恢復兩岸直航等利多，對此，台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠表示，台南觀光客近年來以日、韓及歐美等國際旅客為主，而大陸宣布重啟上海、福建遊客來台自由行，對民宿、旅宿業等來說當然樂觀其成。

不過，周榮棠也說，目前僅有大陸單方面宣布的政策，後續還是要等待台灣政府的正式回應，大家才會有明確的方向。

大陸國台辦宣布10項兩岸善意措施，對此，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃認為，要「小心包著糖衣的毒藥」。圖／本報系資料照
大陸國台辦宣布10項兩岸善意措施，對此，民進黨台南市長參選人、立委陳亭妃認為，要「小心包著糖衣的毒藥」。圖／本報系資料照

鄭麗文 鄭習會 謝龍介 陳亭妃

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