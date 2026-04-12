批民進黨見兩岸利多就抹黑 國民黨：意識形態凌駕民生

大陸方面宣布十項對台措施，綠營質疑「今天開、明天關」、「開開關關」、「養套殺」等說法。國民黨今表示，民進黨只要看到兩岸交流有進展、對台灣民眾有利，第一時間不是思考如何替民眾爭取最大利益，而是先抹黑、先唱衰，凡是交流就先貼標籤，凡是利多就先潑冷水。面對攸關農漁民、生計產業與基層民眾權益的議題，民進黨應以民為念，而不是凡事先以意識形態掛帥。

國民黨指出，台灣農漁民、中小企業及觀光業者真正需要的，是穩定、可預期的市場環境；但民進黨執政以來，兩岸關係惡化、溝通受阻，主因在於民進黨不斷升高對立、破壞互信。面對對台有利的事項，民進黨不思如何協助其制度化、常態化，反而急著貼標籤、潑冷水，這種政治鬥爭導向的作為，才是造成產業無所適從、基層人心不安的始作俑者。

對於綠營人士聲稱，兩岸事務一定要透過政府既有機制處理，否則就是政黨「迎合」甚至可能「知法犯法」，國民黨嚴正表示，這種說法根本是刻意混淆視聽。政黨交流、民間往來、意見溝通，與公權力行使本就不能混為一談；凡涉及公權力事項，依法由政府機關處理，這是基本常識，也不勞民進黨指教。

國民黨反酸，民進黨因自身無力恢復兩岸溝通，便將在野黨為民開路、為產業發聲的努力，一律扣上「統戰」帽子。若照民進黨邏輯，難道除了執政黨，全台灣民間社會與政黨都無權為民生利益發聲？這種狹隘心態才是真正失格。

國民黨表示，人民要的是訂單、通路、航班、觀光人潮與安定生活，不是民進黨一天到晚拿「統戰」、「養套殺」當萬用話術，逢兩岸交流就全面否定。國民黨一貫主張「和陸以利民，共榮以興台」，凡是對台灣有利的交流合作，都應務實看待、積極爭取。民進黨若真在乎民生與產業，就應提出具體作法，讓人民真正受益；若做不到，至少不要逢兩岸有利多就急著抹黑扯後腿。