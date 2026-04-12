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陸十惠台措施 柯志恩分析三項有利高雄 盼不受政治影響走得更長遠

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩表示，遠洋漁業、農產品開放及上海、福建陸客來台自由行三項對高雄較有利。圖／立委柯志恩服務處提供
立委柯志恩表示，遠洋漁業、農產品開放及上海、福建陸客來台自由行三項對高雄較有利。圖／立委柯志恩服務處提供

中國大陸公布十項惠台政策，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表示，遠洋漁業、農產品開放及上海、福建陸客來台自由行三項對高雄較有利，高雄有絕佳的觀光與商業資源及條件，能夠與大陸市場有更深的交流，她都樂觀其成，不過，期待惠台政策能不受兩岸政治因素影響而走得長遠，才是真正造福兩岸民眾。

立委柯志恩表示，高雄前鎮漁港是全台灣最大的遠洋漁業基地，高雄也擁有完備的冷凍倉儲與加工產業鏈。若陸方願意讓台灣遠洋漁船靠泊，並提供遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位，以及為台灣遠洋自捕漁獲物在大陸銷售提供便利，不僅將顯著降低遠洋漁船的作業成本，大陸市場的開放，也能對高經濟價值魚種，如鮪魚、魷魚、秋刀魚產生龐大需求。

農產品部分，柯志恩認為，高雄農產品近年因為極端氣候及過度依賴內銷市場，導致產銷失衡，若大陸市場重新開放，能為高雄優質農產品如鳳梨、蓮霧等作物開闢穩定通路，迅速消化產銷失衡之壓力，實質幫助農民增加收入。此外，為了應對大陸對高品質農產品的要求，高雄的冷鏈物流園區也預估可獲得大量訂單，帶動自動化分級與包裝技術的升級。

針對大陸開放陸客來台旅遊部分，柯志恩指出，上海、福建陸客若能來到高雄自由行，有助小港機場運量提升，也同步帶動高雄觀光旅宿周邊產業鏈的活絡。她提出的「夢想海港」政策，就是要將高雄打造為能與上海、大阪、釜山並駕齊驅的國際港口城市，「除了陸客，我們也要全世界的客人」。

柯志恩強調，高雄的產品不只要銷往大陸，還要繼續銷往世界各個角落，若她能得到市民信任選上高雄市長，會繼續帶領高雄走向世界。

鄭麗文 鄭習會 柯志恩 國民黨

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