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陸宣布10項利多 藍中市議會黨團：雙方有交流、總比交戰好
國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸的「和平之旅」今畫上句點，中共方面在上午宣布具體的10項兩岸善意措施，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、青年交流以及文化交流。台中市議會國民黨團書記長李中認為是好事，他強調，「雙方有交流、有交談，總比交戰要好」，兩岸一起賺錢拼經濟，有什麼不好？呼籲政府應善意回應。
李中指出，鄭習會落幕，大陸方面馬上針對台灣提出10項善意措施，對雙方都有利。他並舉例，青年交流、文化交流及觀光旅遊的開放，對台灣旅遊市場可帶來利多；開放兩岸航班與金馬通水通電等，可帶來許多便利。
至於開放農漁產品展銷，雖有檢驗符合標準等前提，但李中認為，台灣農漁產外銷到世界各國，本來就應該符合該國檢驗標準，台灣應努力提升農漁產品質、符合國際檢驗標準，大陸開放此展銷，是讓台灣農特產有更多機會開拓大陸市場，這是好事。
李中強調，大陸此舉釋出善意，台灣政府應該也有善意回應，他呼籲民進黨政府不要一味的說風涼話，更應藉由鄭習會開啟的交談、交流，降低兩岸敵對氣氛，兩岸一起發財，應該是好事。
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