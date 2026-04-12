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陸方釋出10項利多 屏東鳳梨農：也很期待銷陸 價格可以上來

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
每年3到5月是屏東鳳梨產期，屏東縣鳳梨年產量10萬5221公噸，外銷市場改以日本為主，去年銷日約1萬多公噸。記者劉星君／攝影
每年3到5月是屏東鳳梨產期，屏東縣鳳梨年產量10萬5221公噸，外銷市場改以日本為主，去年銷日約1萬多公噸。記者劉星君／攝影

台灣鳳梨在5年前遭大陸以驗出介殼蟲為由禁銷陸。陸方今拋出10項利多，其中對符合檢疫標準台灣農產品輸陸提供便利，拓展銷售管道等。屏東縣高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，農民這5年來努力改善品質、提升冷鏈與防蟲技術。

洪銘聰指出，台灣農業市場自由機制，農民也有轉種新興果樹，包括百香果、酪梨、香蕉與紅毛丹等。外銷通路多元讓內銷壓力減少。現階段鳳梨銷日為主，另外也有香港，新加坡等，若大陸有相關需求，農民也相對可以提升競爭力。

「農民很單純，日子過得去，價格穩定」，洪銘聰說，鳳梨持續銷日，縣長周春米日前提到台灣有10顆鳳梨其中1顆銷日。若有機會重返大陸市場，可以10顆有幾顆在日本，幾顆在大陸。

洪銘聰說，這五年來，鳳梨相關的冷鏈技術，品質、採收等都有提升，如今在國際市場中美國也規畫採買台灣鳳梨，如今地球村的貿易市場。

屏東縣一名鳳梨農樂觀的說，若有機會重返大陸，也是很期待，鳳梨價格才會上來，有競爭，大家搶出貨，農民生計也會提高。

高樹鄉銀獅合作社理事主席許嘉容說，現在固定銷日，且日本市場會在前一年催花的時間簽約下訂金，日方會提出每個月的需求量，採取計畫性生產，不會因為產品過剩銷不出去。

有合作社指出，以前銷陸一周是20呎的一到兩櫃，現階段銷日是40呎的1天1櫃，40呎跟20呎就差一半的量。

銀獅合作社理事主席許嘉容提到，這五年來，農業部、農改場的有提醒相關用藥流程標準與外銷各國的需要的注意事項，哪些國家要提出用藥紀錄等。鳳梨種植時間一年半，從種植到施肥等，官方都有提出專業資訊讓農民遵守，輔導農民提升生產競爭力。

許嘉容說，以前外銷沒有硬性規定要到田區抽驗。現今只要外銷，都有規定要到田區採收抽驗，通過檢驗後才能外銷，還要看溫度、濕度與甜度等。

農業處指出，屏東縣的鳳梨產量為10萬5221公噸，其中外銷日本約1萬公噸，代表每10顆屏東鳳梨有1顆銷往日本市場，持續強化冷鏈技術與種植管理，讓鳳梨品質更好。

鄭麗文 鄭習會 屏東縣 農民 鳳梨

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