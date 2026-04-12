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陸公布10大利台政策 綠黨團：非單純民間交流

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。圖／聯合報系資料照片

針對中國國台辦今（12）日宣布「十大惠台政策」，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，台灣一向支持正常、對等、沒有政治前提的兩岸交流，但對於附帶條件、可隨時收回的政策，社會必須提高警覺。

莊瑞雄指出，過去經驗證明，無論是自由行中止或農產品禁令，所謂「惠台措施」往往隨政治情勢調整，並非穩定市場機制；此次政策更明顯將經貿交流與特定政治前提綁定，甚至涉及政黨互動，已非單純民間交流。

他強調，台灣農漁民與產業界需要的是穩定、可預期的市場環境，而不是「今天開、明天關」的政策開關。

此外，他指出，在相關政策宣布的同時，台海周邊軍事活動並未減少，這種一方面釋出經貿誘因、另一方面持續軍事壓力的作法，無助於降低區域緊張，反而容易造成誤判。

莊瑞雄表示，兩岸交流應建立在對等、尊嚴與沒有預設政治立場的基礎上，任何交流都不應成為政黨之間的政治紅利，更不應由特定立場替全體台灣人民作出承諾。他強調，台灣歡迎正常經貿往來與民間交流，但拒絕帶有政治條件的安排，也不會因短期利益犧牲主權、安全與民主制度。

鄭麗文 鄭習會 莊瑞雄 兩岸

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